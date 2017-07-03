Рядом с Невским проспектом откроется второй магазин-бар «На вина!»
Меньше года назад проект объединенных дрим-тим «Винного шкафа» и Big Wine Freaks придумали сенсационный формат заведения: днем — магазин, вечером бар, натуральное, терруарное фермерское вино и бутерброды на закуску. Место сразу стало одной из главных гастрономических достопримечательностей Петербурга. Сейчас команда приготовило к открытию новый второй «На вина!» — на первом этаже центра по адресу Казанская улица, 3. Он расположится на первом этаже рядом с рестораном «Рибай»: шоп-бар больше первого и с четырехметровыми окнами в пол.
Евгений Литвяк
сомелье проекта "На вина!"
Слоган «На Вина!» остается прежним — «Дать всем натурального вина!». Не меняется и формат заведения — мы магазин и бар. Остаются и любимые всеми бутеры с вареной колбасой собственного производства, но ассортимент закусок сильно расширится и теперь будет, что съесть барышням. Так же мы, как и раньше, занимаемся в первую очередь натуральным вином. Можно пить просто алкоголь, чтобы было пьяно и весело, или жидкость за 150 рублей, раскладывая ее на ароматы крыжовника и смородинового листа, но есть и альтернатива — вино, которое рождено природой, отражает культуру и традиции земли и людей, которые живут на ней. Натуральное вино — это не мода, не маркетинг, не снобизм, а просто возврат к истокам. И да, развеем маленький миф — натуральное вино не обязательно должно быть дорогим. Цена у нас от 900 рублей за бутылку и от 290 рублей за бокал — вина у нас разные, но неизменно то, что наши делают конкретные люди, и эти они всегда прислушиваются к природе. Мы знаем лично тех виноделов, которые наполняют те бутылки, что стоят у нас на полках.
|Магазин-бар «На вина!» на Казанской улице
Казанская ул., 3
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