Винный шоп-бар в центре города готовит виноторговая компания «Рафаэлоф и Ко». Название заведения переводится как «Черный дрозд» – это птица, предпочитающая питаться виноградом. Ее фаворит – сорт мерло, который, согласно легенде, получил своё имя именно из-за вкусовых пристрастий этой пернатой. Четыре зала заведения и летняя терраса способны вместить до полсотни человек, предусмотрены барная зона, столики для компаний и дегустационный зал.

В заведении будет обширная винная карта, включающая свыше 180 наименований, из которых 30 позиций побокальные. Цены собираются установить предельно демократичные — цена за бокал стартует от 180 рублей, а любую бутылку можно приобрести с собой по цене магазина. Из крепкого алкоголя напоят виски, коньяком, ликерами и ромом. К вину предложат классические легкие закуски вроде хамона и разнообразных сыров, а также закрытые бутерброды.