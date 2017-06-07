На Маяковского откроется винный бар-магазин Merula

Винный шоп-бар в центре города готовит виноторговая компания «Рафаэлоф и Ко». Название заведения переводится как «Черный дрозд» – это птица, предпочитающая питаться виноградом. Ее фаворит – сорт мерло, который, согласно легенде, получил своё имя именно из-за вкусовых пристрастий этой пернатой. Четыре зала заведения и летняя терраса способны вместить до полсотни человек, предусмотрены барная зона, столики для компаний и дегустационный зал.

В заведении будет обширная винная карта, включающая свыше 180 наименований, из которых 30 позиций побокальные. Цены собираются установить предельно демократичные — цена за бокал стартует от 180 рублей, а любую бутылку можно приобрести с собой по цене магазина. Из крепкого алкоголя напоят виски, коньяком, ликерами и ромом. К вину предложат классические легкие закуски вроде хамона и разнообразных сыров, а также закрытые бутерброды.

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  • Автор: sobaka
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  • Места: Merula

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