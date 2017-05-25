Ресторан известного ресторатора «Китайская грамота. Бар и Еда» на набережной реки Мойки, 7 на месте PMI Bar сначала в конце мая откроется в формате летней площадки. В полном формате заведение начнет работу с августа, открыв сразу три этажа. Проект открытой террасы обещает изобретательную барную карт и демократичные цены.

В своем новом проекте Александр Раппопорт продолжит виртуозно объединять разнообразную публику от российских олигархов до модной молодежи.

Меню летней площадки составляет 30% от полного меню ресторана «Китайская грамота» и, тем не менее, включает максимум уникальных блюд, так полюбившихся московской публике: салат из битых огурцов с кинзой и кешью, краб в устричном соусе, говядина в черном перце, утка по-пекински, жареное молоко и другие не менее интересные сочетания.

«Китайская грамота» представляет одну из самых известных кантонских кулинарных школ, гуанчжонскую. Главная особенность кухни - опора на исходный вкус продукта, который обрабатывается менее минуты на очень высокой температуре, либо более двух часов на очень низкой.

Шеф-повар «Китайской грамоты» Чжан Сяньчэн (Zhang Xianchen) придал классическим шедеврам современное звучание, при этом полностью сохранив их аутентичность. Концепция бара прямо противоположна кулинарной и абсолютно многонациональна.

Дизайнеры, сестры Сундуковы, безупречно интеллигентно обыграли пространство, сделав его актуальным, ярким, незабываемым, в то же время наполнив его духом китайской культурной революции. Ручная роспись стен, изображающая девушек-хунвейбинов Мао Цзедуна, современное китайское искусство, ловко смешанное с раритетными скульптурами династий Хань и Тан, и меню со столь знакомыми красными звездами.