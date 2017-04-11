Аркадий Новиков откроет в Петербурге бургерные «#Farш»

Добавим, месяц назад стало известно о том, что Аркадий Новиков планирует открыть в Петербурге ресторан «Сыроварня», повторяющий концепцию и кухню двух заведений с тем же названием в Москве. Ресторан начнет работать в июне по адресу Ковенский переулок, 5. В московских «Сыроварнях» налажено собственное производство, где делают моцареллу, буратту, рикотту, страчателлу и качотту. Также в меню ресторанов есть паста, пицца, ризотто, рыба и мясо на гриле. В московских ресторанах средний чек оценивается в 1,5 тыс. рублей, заведения площадью около 250 квадратных метров могут принять до 120 гостей. По оценке экспертов, вложения в аналогичный с московскими ресторан в Петербурге могут составить 20-25 миллионов рублей.

Напомним, что до этого проекта новиковская ресторанная империя отметилась в Петербурге открытым по франшизе аналогом московского ресторана Market в ТРК Варшавский экспресс. Этот опыт получился неудачным, заведение быстро закрыл. В 2008 году открылся и работает по сей день ресторан итальянской кухни Francesco, совместный проект Novikov Group и петербургского ресторанного холдинга Ginza Project.