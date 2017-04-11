Аркадий Новиков откроет в Петербурге бургерные «#Farш»

Московский ресторатор Аркадий Новиков планирует открыть в Петербурге несколько бургерных «#Farш» — сайту «Собака.ru» эту информацию подтвердили в пресс-службе Novikov Group. Представители компании отметили, что в данный момент они заняты поиском подходящего помещения. Первое заведение, скорее всего, откроется на Невском проспекте, правда договор аренды все еще находится на стадии подписания.

«Назвать точные сроки открытия мы пока затрудняемся. Сейчас очевидно, что нам понадобится несколько месяцев на ремонт помещения» — отметили наши собеседники.

Отметим, бургерные "#Farш" с демократичными ценами (средний чек — 500 рублей) появились в Москве в 2015 году — сейчас их пять, шестая точка готовится к открытию в столице.

Добавим, месяц назад стало известно о том, что Аркадий Новиков планирует открыть в Петербурге ресторан «Сыроварня», повторяющий концепцию и кухню двух заведений с тем же названием в Москве. Ресторан начнет работать в июне по адресу Ковенский переулок, 5. В московских «Сыроварнях» налажено собственное производство, где делают моцареллу, буратту, рикотту, страчателлу и качотту. Также в меню ресторанов есть паста, пицца, ризотто, рыба и мясо на гриле. В московских ресторанах средний чек оценивается в 1,5 тыс. рублей, заведения площадью около 250 квадратных метров могут принять до 120 гостей. По оценке экспертов, вложения в аналогичный с московскими ресторан в Петербурге могут составить 20-25 миллионов рублей.

Напомним, что до этого проекта новиковская ресторанная империя отметилась в Петербурге открытым по франшизе аналогом московского ресторана Market в ТРК Варшавский экспресс. Этот опыт получился неудачным, заведение быстро закрыл. В 2008 году открылся и работает по сей день ресторан итальянской кухни Francesco, совместный проект Novikov Group и петербургского ресторанного холдинга Ginza Project. 

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Выставка «АССА: последнее поколение ленинградского авангарда»

Дайнер «Острова»: норвежская сельдь и пивная классика

Открытие: сеть ресторанов La Cucaracha

5 лучших новых ресторанов, открытых в марте

Ресторан «Банщики» с ржаными варениками, луковым хлебом и свекольными настойками

Ресторан Eat & Art с десертами, стилизованными под Мондриана

У Дегтярных бань заработал ресторан «Банщики»

На Петроградской стороне открылся ресторан «Острова»