Шеф-повар Александр Белькович научит готовить обед за 100 рублей

  • Съемка "Собака.ru" для номера премии "ТОП 50. Самый знаменитые люди Петербурга"

  • Съемка команды гостей Бельковича для "Собака.ru"

  • Фото из инстаграма Бельковича

  • Белькович на фестивале "О, да! Еда"

1 апреля на телеканале СТС стартует новое кулинарное шоу «Про100 кухня», которое будет вести петербургский шеф-повар Александр Белькович, совладелец ресторана «Белка» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru» в 2015 году. В новом шоу он научит готовить блюда ресторанного уровня за пять минут, экономить в супермаркетах и делать кулинарные шедевры из доступных ингредиентов для всей семьи, потратив на порцию всего 100 рублей.

Идеологи программы обещают, что «ведущий не только расскажет об уникальных рецептах, но и заедет в гости к хозяйкам, чтобы помочь с обедом, и поделиться секретами: что делать со старым хлебом и тушёнкой, как правильно месить тесто и какие овощи нельзя оставлять в холодильнике — в каждом выпуске зрителей ждут ценные житейские советы».

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