1 апреля на телеканале СТС стартует новое кулинарное шоу «Про100 кухня», которое будет вести петербургский шеф-повар Александр Белькович, совладелец ресторана «Белка» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru» в 2015 году. В новом шоу он научит готовить блюда ресторанного уровня за пять минут, экономить в супермаркетах и делать кулинарные шедевры из доступных ингредиентов для всей семьи, потратив на порцию всего 100 рублей.

Идеологи программы обещают, что «ведущий не только расскажет об уникальных рецептах, но и заедет в гости к хозяйкам, чтобы помочь с обедом, и поделиться секретами: что делать со старым хлебом и тушёнкой, как правильно месить тесто и какие овощи нельзя оставлять в холодильнике — в каждом выпуске зрителей ждут ценные житейские советы».