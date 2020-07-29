Как устроен самый экологичный ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio

Bio My Bio при отеле SO/ Sofitel St. Petersburg открылся в долгожданном офлайне. Ресторан на Вознесенском проспекте на месте Cococo, который пару недель назад переехал на Новую Голландию, строили все четыре месяца карантина. (подробнее о том, как велась работа над проектами в разгар пандемии — читайте в Дневнике Матильды Шнуровой на нашем сайте) Самая прогрессивная в Петербурге девушка-ресторатор разгонялась не для того, чтобы тормозить: вокруг режим экономии, закрытия и банкротства, а Матильда Шнурова открывает проект за проектом.

Интерьер делали в DA Architects. Дерзко. Женственно. Неочевидно. Вы будто нашли себя в декорациях к бертоновской «Алисе в стране чудес» —или в одном из залов галереи Тейт. Станции официантов из цельных кусков тополя, как и высокие барные стулья — отсыл к русским скрепам. Гигантские «листья» из переработанного стеклопластика делали декораторы Мариинского театра. Маленький Чебурашка и Дюймовочка с сотней солдатиков, интегрированные в столешницы, — про детство и про маму. Свет заигрывает и может менять свое настроение от теплого релакса до кислотного рейва — это про витальность. Вопросы к обстановке есть, но плоха та вещь, которая не вызывает никаких эмоций, верно?