В «Севкабель Порту» открылось кафе Anna’s Secret Garden — перезапущенный Grün, владелицей которого стала Анна Семак. Под руководством шеф-повара Виктории Мосиной здесь обновили меню, оставив хиты — RAW боулы, суп кимчи и смузи на месте!
В «Севкабель Порту» открылось кафе Anna’s Secret Garden
В Anna’s Secret Garden зеленую концепцию, заложенную еще командой Grün, сохранили, обновив все меню. До 13:00 подают завтраки, после — боулы с киноа (420 рублей) и капустным гратеном (380 рублей), свекольные и крапивные супы (320 и 380 рублей), фермерские овощи с ореховым соусом (320 рублей) и белокочанную капусту с лисичками (300 рублей). Из десертов — бламанже из фундука, йогуртовый крем с сезонными ягодами и три вида смузи (320 рублей).
За переделку интерьера отвечали Аня Дружинина и Саша Каныгин. В кафе появился деревянный настил на улице с дополнительной террасой. В планах — коктейльная карта, основанная на собранных Викой травах и ягодах, в коллаборации с командой бара Imbibe.
Виктория Мосина
Специально для «Собака.ru»:
Мы обновляем меню со сменой сезона каждые 4 месяца. Этим летом нам удалось начать работать с собирателями, они привозят нам дикие грибы, травы и цветы. Мы продолжаем работать с фермерами, у которых закупаем сезонные ягоды и овощи. Самой мне удаётся съездить в лес раз в неделю, но это самый замечательный сбор. Удаётся найти что-то новое и редкое, в последний раз это были чесночники – мелкие грибы с ярким вкусом черемши.
Коктейльную карту мы разрабатываем с Мишей Падисовым из Imbibe bar, все напитки будут без сахара, с использованием сезонных продуктов. Например, коктейль на водке приготовим с шрабом из тёмных сезонных ягод, а джин, настоянный на листьях смородины, смешаем с яблоком и ревенем
Анна Семак
Специально для «Собака.ru»:
Я пришла в Grun как гость. Из кухни вышла девушка, обратившись ко мне со словами: "Приготовила вам папоротник с песто из молодой крапивы. А это время он особенно сочный". И я влюбилась, Вика единственный веган-шеф, способный влюблять людей в растительную еду. С ней ты неминуемо начнёшь ездить в лес, пить коктейли из мха и курить сигареты, не тестированные на животных (шутка). На самом деле я почувствовала в Вике огромный потенциал и мне было не важно в каких стенах она готовит. Мне было важно идти дальше вместе.
ASG не просто об осознанном потреблении, это ещё и проект, рассказывающий о наших местных природных ресурсах, это не просто кухня, а высокое искусство. Мы планируем расти и приучать людей к веганской культуре, новым вкусам. Важно, что мы никого не вербуем, с нами только по любви.
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