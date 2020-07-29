В «Севкабель Порту» открылось кафе Anna’s Secret Garden

В Anna’s Secret Garden зеленую концепцию, заложенную еще командой Grün, сохранили, обновив все меню. До 13:00 подают завтраки, после — боулы с киноа (420 рублей) и капустным гратеном (380 рублей), свекольные и крапивные супы (320 и 380 рублей), фермерские овощи с ореховым соусом (320 рублей) и белокочанную капусту с лисичками (300 рублей). Из десертов — бламанже из фундука, йогуртовый крем с сезонными ягодами и три вида смузи (320 рублей).

За переделку интерьера отвечали Аня Дружинина и Саша Каныгин. В кафе появился деревянный настил на улице с дополнительной террасой. В планах — коктейльная карта, основанная на собранных Викой травах и ягодах, в коллаборации с командой бара Imbibe.