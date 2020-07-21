Экс-бармен Do Immigration и Peeps Виктор Бочаров запускает во дворе-колодце на Лиговском проспекте Yardy — будку с квадратным берлинским донер-кебабом. В меню классический и веганский донеры, из напитков — комбуча на копченом иван-чае, колдбрю, лимонад и пиво.
Во дворе-колодце на Лиговском проспекте открывается Yardy — будка с квадратным берлинским донер-кебабом
Как рассказали «Собака.ru», запускает проект и стоит в окне Виктор Бочаров вместе с Радомэсом Аниксиным (экс-бармен Дома Быта и рюмочной «Рядом», экс-бренд-бармен Marketplace. Бар-менеджер Roots United) — он тоже стоит в окне. В меню два вида донеров — классический с курицей (180 рублей) и веганский с тофу (150 рублей).
Рецепт написан по мотивам культового донера Мустафа с оглядкой на Ленинградскую традицию: вместо питы — квадратный конверт из лаваша. В составе две капусты — пекинская и краснокачанная — огурцы, томаты и соус на его основе, кинза, свежий чили и вышеупомянутый лаваш. Как считают авторы проекта, квадратная форма донера — «новое слово в российской столице потребления шавермы».
Из напитков предложат комбучу на копченом иван-чае (100 рублей) собственного производства — ее собирает, коптит и доставляет в Петербург фермер Александр Геннадьевич из Вологодской области. Также в меню холодный кофе колдбрю на кране (150 рублей), домашний лимонад (100 рублей) и пиво, позиции которого будут меняться.
Открытие запланировано на 23 июля, запустят проект вечеринкой с диджей-сетами от совладельца баров 2х12 и «Пивная диета» Shtykov и Саши Родного. В Yardy Родной отвечает за «эсэмэм, мероприятия и прочие связи с общественностью». Начало в 17:00, первых 20 гостей угостят гарибальди-шпритцем.
«Возможно, притащим стол для пинг-понга. В дальнейшем будут периодические гастрономические мероприятия с безалкогольными напитками и уличной едой. Вечерние музыкальные мероприятия тоже могут быть», — добавляют авторы проекта.
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Yardy
Адрес: Лиговский проспект, 33
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