Пока в Петербурге официально работать разрешено только террасам, но рестораторы не сдаются и открывают новые проекты: винный бум на Петроградке (аж три новых места!), креветочный поп-арт на Большой Морской, петнаты по бокалам у Дворцовой, третья реинкарнация Cococo на Новой Голландии, и летний проект в Комарово прямо на берегу Финского залива.
10 новых кафе, баров и ресторанов июля в Петербурге
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Винный гастробар от компании «Винотерра»
Винный гастробар от компании «Винотерра»
На улице Ленина, 20, рядом с памятником дедушке Ильичу, откроется винный гастробар от владельцев компании «Винотерра». Винная карта — от Чемпиона России среди сомелье 2011 года Николая Утебекова, который обещает гуманные цены (бутылка от 1800 рублей, бокал шампанского — от 690). За коктейли отвечает Сергей Ивашкевич («Архитектор»). Бар начнет работу на террасе, скрытой зеленью от Большого проспекта.
Cococo bisto
Новая жизнь Cococo на Новой Голландии, куда ресторан переехал с проспекта Вознесенского, называется Cococo bistro. Третья локация тандема ресторатора Матильды Шнуровой и бренд-шефа Игоря Гришечкина теперь находится в «Доме 12» у 1-го моста Круштейна в северной части острова. Пока работает только терраса под большими кленами. В тарелках — новинки от неиссякаемого гастровыдумщика Гришечкина: вкус детства — молоденькая картошка с укропом, уважение к джанк-фуду — фирменный бургер и шницеля а ля венский, ирония — «молочный» коктейль со вкусом домашней салатной заправки. Плюс рукодельный хлеб и выпечка, крафтовые сосиски с колбасами и десерты от нового шеф-кондитера Иры Лыловой.
Merula
Винный бар Merula заработал во дворе Мошкова переулка прямо у Дворцовой набережной. Это летний и третий проект от виноторговой компании «Рафаелов и Ко» вслед за локациями на улице Маяковского и Яхтенной. В антураже симпатичного «Винного двора» — винтажная мебель, старинная напольная доска, ковры и живые растения, которых много не бывает (поэтому принимают в дар еще). В винной карте много органики, биодинамики и натуралочки, включая петнаты, по бокалам наливают полтора десятка позиций. В меню все хиты Merula: хамон с томатным соусом на багете, краб с авокадо, татаки из говядины и тальятелле с уткой. По выходным устраивают Raw bar со свежими гребешками и устрицами. Винный бар работает каждый день с четырех вечера до четырех утра.
«Тигрица»
Креветочный бар с коктейлями запустила команда ресторана Made in China на Большой Морской улице — специально для работы на летней террасе. В матрице меню — два с половиной десятка позиций со всякими морепродуктами, акцент сделан на «тигрицу»-царицу морей — тигровую креветку. «Тигрицу» кладут в салат с авокадо и вялеными томатами, хот-дог из молочного хлеба со снежным крабом, добавляют к хрустящему авокадо и к сливочному карри-соусу с молодым картофелем. Фирменный напиток в барной карте — Tigrini на игристом с персиком и нектарином. Терраса работает с 12 до 23 по будням и до 12 ночи по пятницам и субботам; возможен самовывоз.
Branch Garage
Команда Gypsies & Jews в конце июня запустила Branch Garage — в нежилом (что особенно актуально в сегодняшней повестке) и духоподъемном дворе на улице Печатника Григорьева. Раньше здесь работал автосервис, который специализировался на итальянских машинах; учредители бара Александр Болтян, Иван Ткаченко и Борис Кисилюк пиццерию делать не стали. Сделали — гараж-бар с дорожной романтикой и закусочной для взрослых мальчиков, здесь же обустроена парковка для скутеров, мотоциклов и других велосипедов. Пока на только что застеленном зеленом газоне работает вместительная терраса — каждый день с 12 дня до 6 утра. Еда в стиле «От заката до рассвета» — настоящий джанк-фуд с мексиканскими тако, бурито, кесадильей с чили и бургерами, гриль запустят чуть позже. Барная карта начинается с крафтового пива, далее со всеми остановками. Девочек пускают тоже.
«Винный бар» от «Футуры»
«Винный бар» — так называется терраса, в скандинавской сдержанности построенная из строительных лесов и дерева во дворе «Ленполиграфмаша» при бистро «Футура». Вино наливают от небольших хозяйств Европы — натуралка, биодинамика, оранж. Еду от шефа Романа Клюквина обыденной не назовешь. По будним дням дают паштет из индейки с черешней, рикотту с песто и абрикосами, риет из лосося с песто, по выходным готовят тематически — например. В планах учредителей Ильи Литвяка и Дмитрия Рощина — совместные бранчи с дружественными ресторанными проектами, кинопоказы под открытым небом и виниловые маркеты. Терраса работает с 15.00 до 21.00 по будним дням (в пятницу с 15 до 22) и с 13.00 до 22 по выходным. Плюс навынос из «Футуры» работает окошко, откуда торгуют куриными специалитетами: бриошь с курицей карри, хрустящая курица с сырным соусом, цыпленок карри с рисом.
«Кафе танцующих огней»
«Кафе танцующих огней» во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади сделали резиденты «Общества чистых тарелок» и бара Mishka Кирилл Иванов и Александр Берковский. Посреди бывших помещений императорского каретного двора, живописного старинного кирпича и малоцензурных граффити построили террасу, на которой кормят фалафелем под соусом из базилика, спагетти с фрикадельками и говяжьим бифштексом, который подают с утиным паштетом. Если повезет, попадете на распродажу вина из старых запасов бара Mishka. Коктейли меняют каждую неделю, но яблочная сангрия на повестке дня всегда. «Огни» открыты с четверга по воскресенье с трех дня допоздна; в десять вечера приходит диджей, и все превращается в вечеринку на свежем воздухе. Или в тренировку: здесь же висит баскетбольное кольцо (дают мяч) и установлен стол для пинг-понга (дают ракетки).
Hunt NaMore
Ребята из «Бронки Групп» пустились по все тяжкие: в Комарове на первой линии запустили летний проект Hunt NaMore. Дают сумасшедший микс из мексиканской, итальянской и японской кухни. Качели, лодки в цветах, шатры, морской бриз, вся нужная летняя атрибутика в деле, даже ларек с купальниками. На крытых террасах под шум волны накормят буррито и кесадильей, бураттой и мясной лазаньей, пиццей и суши с роллами от «Киdo», японскре меню развернулось на несколько страниц. Можно улечься на лежаках на песке, где у ног плещется балтийская волна, сюда принесут и безалкогольный мохито, и чего покрепче. Обещают вечеринки с диджеями.
Wine State от виноторговой компании l-wine
На Большом проспекте П.С. , 41, виноторговая компания l-wine открывает Wine State — многофункциональное пространство с винным баром, винотекой и школой сомелье в одном флаконе. Это первая винотека компании Luding в Петербурге, обещают винную коллекцию под тысячу наименований. В камерном помещении найдется место для оборудованного класса для занятий и отдельного вип-лаунжа, у больших панорамных окон разместятся столики для дегустаций. Винотека открывается в начале августа.
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Cookies Cafe
Cookies Cafe
На Моховой улице, 14 блогер Соня Петрова со своим другом Дмитрием открыла кафе кукисов. Хороши они в первую очередь размерами — делаются по американским лекалам. Плюс на кухне не дружат с белой мукой и рафинированным сахаром, зато начинки не жалеют. Печенья пара десятков вариантов: цельнозерновое с арахисом и апельсиновым шоколадом, овсяное с клубничным шоколадом, с имбирем и ананасом, кукурузное. Тем кукиманам, что следят за очертаниями фигуры, — печенье без глютена и вообще без сахара. Еще готовят тосты, ватрушки, кобблер, чизкейки, клубничный клафути. Пить — кофе от «Сибаристики», какао, матча-латте. Пока «Кукисы» работают навынос и ждут согласования веранды.
Текст: Анна Коварская
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