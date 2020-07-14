10 новых кафе, баров и ресторанов июля в Петербурге

Branch Garage

Команда Gypsies & Jews в конце июня запустила Branch Garage — в нежилом (что особенно актуально в сегодняшней повестке) и духоподъемном дворе на улице Печатника Григорьева. Раньше здесь работал автосервис, который специализировался на итальянских машинах; учредители бара Александр Болтян, Иван Ткаченко и Борис Кисилюк пиццерию делать не стали. Сделали — гараж-бар с дорожной романтикой и закусочной для взрослых мальчиков, здесь же обустроена парковка для скутеров, мотоциклов и других велосипедов. Пока на только что застеленном зеленом газоне работает вместительная терраса — каждый день с 12 дня до 6 утра. Еда в стиле «От заката до рассвета» — настоящий джанк-фуд с мексиканскими тако, бурито, кесадильей с чили и бургерами, гриль запустят чуть позже. Барная карта начинается с крафтового пива, далее со всеми остановками. Девочек пускают тоже.