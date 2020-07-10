В Лахта Центре собираются открыть флагманский «Цех 85»

Как сообщила Кудрявцева, в настоящий момент продолжается работа над проектом флагманской пекарни в Лахта Центре. «Но будущее ее пока туманно, сейчас задача сохранить работающие точки», — добавила она. Условия франчайза, по словам Кудрявцевой, средние по отрасли: 3% роялти в первый год, 5% — во второй, 500 000 паушального взноса и большая наша поддержка на всех этапах. «Окупаемость сильно зависит от локации (право ее утверждения оставляем за собой), но в среднем 2 года. А месячный оборот одной точки 2-3 миллиона. Требуем соблюдения айдентики: пекарня должны быть точной копией работающих сегодня и продавать только нашу продукцию», — поделилась гендиректор.