В Лахта Центре может появиться флагманская точка «Цех 85». Об этом рассказала в интервью «Собака.ru» генеральный директор Ольга Кудрявцева.
В Лахта Центре собираются открыть флагманский «Цех 85»
Как сообщила Кудрявцева, в настоящий момент продолжается работа над проектом флагманской пекарни в Лахта Центре. «Но будущее ее пока туманно, сейчас задача сохранить работающие точки», — добавила она. Условия франчайза, по словам Кудрявцевой, средние по отрасли: 3% роялти в первый год, 5% — во второй, 500 000 паушального взноса и большая наша поддержка на всех этапах. «Окупаемость сильно зависит от локации (право ее утверждения оставляем за собой), но в среднем 2 года. А месячный оборот одной точки 2-3 миллиона. Требуем соблюдения айдентики: пекарня должны быть точной копией работающих сегодня и продавать только нашу продукцию», — поделилась гендиректор.
Также она рассказала о том, какие меры были предприняты компанией во время пандемии коронавируса. «Придумывали, как стать магазином: оптимально упаковать продукцию, объяснить гостям, что мы работаем только навынос. Сомневались, можем ли продавать кофе, но нашли выход: отдавали его гостям на улице, а это уже доставка», — отметила она. Кроме того, в первые дни ограничений в мобильное приложения «Цех 85» добавились опции предзаказа, который можно забрать по пути домой, и доставка курьером.
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