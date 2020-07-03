Винный двор откроется уже завтра, 4 июля, на Мошковом переулке, 2. В меню позиции из Merula на Маяковского и Яхтенной улицах, а также Raw bar — гребешки и устрицы, а также 20 видов вина по бокалам. В интерьере использована антикварная мебель и живые растения — как говорят создатели пространства, «если вам захочется сделать приятное, принесите растения в горшках — устроим настоящий сад!».

Винный двор будет работать до 4 утра, бронь столиков по телефону 8-981-778-20-20.

Напомним, во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади открылось «Кафе танцующих огней». Новая локация станет сразу и «кафе-приключением», и «кафе-оазисом» — с едой от «Общества чистых тарелок» и баром от Mishka. Также вновь открывается Blank на Арсенальной набережной — и запускает террасу с летним баром. За меню отвечает кафе «ЮИ», за музыку — друзья и резиденты клуба.