Во дворе «Танцплощадки» открывается «Кафе танцующих огней» — с едой от «Общества чистых тарелок», баром от Mishka и диджей-сетами

Терраса откроется во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади уже завтра, 1 июля — прийти можно с 15:00 по предварительной брони столика. Кухня от «Общества чистых тарелок» работает до 22:00 — в меню первой недели карри с гигантскими креветками, севиче-тост, драники с бататом и горгонзолой, картошка фри с трюфелем, яблочная сангрия и барбарисовый мохито. Взять напиток на баре от Mishka bar можно до позднего вечера.

Также в выходные будут проходить различные ивенты с диджей-сетами, пинг-понгом и баскетболом. «Вместо всего, что было с нами до этого дня — теперь только «Кафе танцующих огней» (и коробки). Ближайший месяц в «Кафе танцующих огней» — катакомбы свободы на задворках мира», — говорят о заведении.

Кирилл Иванов Специально для «Собака.ru»: Мы ужасно соскучились. И будем осторожно и бережно делать то, что мы любим — готовить еду и ставить музыку. В «Кафе танцующих огней» не будет вечеринок, это точно не то, к чему мы привыкли в «Танцпло». Обеды и ужины с вином будут плавно переходить в музыкальные вечера. Это не кафе и не клуб, это приключение!

Забронировать столик можно уже сегодня через специальную форму на сайте или по телефону 8-812-934-97-64.