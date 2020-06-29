В Петербурге запускают сервис доставки продуктов «Утконос»

Как пишет «Коммерсантъ», «Утконос» имеет все шансы войти в пятерку крупных онлайн-ритейлеров Петербурга — об этом говорят прогнозы экспертов. Аренда складских помещений на Кубинской улице также позволит охватить центральную и южную части города — на первом этапе этого будет достаточно, но позже, считают эксперты, компания возьмет дополнительные площади и создаст второй распределительный центр на севере Петербурга.

«Утконос» был запущен в 2002 году в формате розничной торговли, а в 2006-ом первым в России вышел на интернет-рынок с продажей продуктов питания. Сейчас интернет-магазины компании работают в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге. В ассортименте представлены более 40 тысяч товаров — от свежих сезонных овощей и фруктов до бытовой химии.

Напомним, ранее стало известно, что место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса». Торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации. Как заявил директор филиала «Азбуки вкуса» в Петербурге Вадим Хомяков, на новом месте компания планирует реализовать «самые современные тренды в продуктовом ритейле».