Новый ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio запустил доставку

Меню ресторана курирует шеф-повар Режис Тригель. Основной акцент в нем сделан на здоровом рационе. В Bio My Bio минимизируют тепловую обработку, сокращают количество соусов и отдают предпочтение локальным и сезонным продуктам, а также полностью исключает сахар, глютен и лактозу.

На завтрак, например, можно заказать гранолу с обжаренным миндалем и кокосовыми чипсами (250 рублей), банановый хлеб с арахисовым ганашем (390 рублей) и маффины с черной смородиной или яблоком (290 рублей). В числе горячих блюд – креветки на гриле с бабаганушем и грушевым чатни (990 рублей), кролик с цуккини и жёлтым карри (990 рублей), а для вегетарианцев – гречотто с сезонными грибами и ароматом трюфеля (890 рублей).

Есть и десерты: чиа-пудинг с розой, малиной и личи (450 рублей) и ромовая баба с английским кремом и морошкой (410 рублей).

Доставка осуществляется по Адмиралтейскому, Центральному, Петроградскому, Василеостровскому районам и Крестовскому острову. Стоимость доставки составляет 300 рублей, но в радиусе 5 км от ресторана заказ привезут бесплатно.