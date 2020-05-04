В ожидании официального запуска после окончания карантина новый ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio на Вознесенском проспекте запустил доставку.
Новый ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio запустил доставку
Меню ресторана курирует шеф-повар Режис Тригель. Основной акцент в нем сделан на здоровом рационе. В Bio My Bio минимизируют тепловую обработку, сокращают количество соусов и отдают предпочтение локальным и сезонным продуктам, а также полностью исключает сахар, глютен и лактозу.
На завтрак, например, можно заказать гранолу с обжаренным миндалем и кокосовыми чипсами (250 рублей), банановый хлеб с арахисовым ганашем (390 рублей) и маффины с черной смородиной или яблоком (290 рублей). В числе горячих блюд – креветки на гриле с бабаганушем и грушевым чатни (990 рублей), кролик с цуккини и жёлтым карри (990 рублей), а для вегетарианцев – гречотто с сезонными грибами и ароматом трюфеля (890 рублей).
Есть и десерты: чиа-пудинг с розой, малиной и личи (450 рублей) и ромовая баба с английским кремом и морошкой (410 рублей).
Доставка осуществляется по Адмиралтейскому, Центральному, Петроградскому, Василеостровскому районам и Крестовскому острову. Стоимость доставки составляет 300 рублей, но в радиусе 5 км от ресторана заказ привезут бесплатно.
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Bio My Bio
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