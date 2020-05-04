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Новый ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio запустил доставку

В ожидании официального запуска после окончания карантина новый ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio на Вознесенском проспекте запустил доставку.

  • Гречотто с сезонными грибами

  • Креветки на гриле с бабаганушем

  • Мисо-суп

Меню ресторана курирует шеф-повар Режис Тригель. Основной акцент в нем сделан на здоровом рационе. В Bio My Bio минимизируют тепловую обработку, сокращают количество соусов и отдают предпочтение локальным и сезонным продуктам, а также полностью исключает сахар, глютен и лактозу.

На завтрак, например, можно заказать гранолу с обжаренным миндалем и кокосовыми чипсами (250 рублей), банановый хлеб с арахисовым ганашем (390 рублей) и маффины с черной смородиной  или  яблоком (290 рублей). В числе горячих блюд – креветки на гриле с бабаганушем и грушевым чатни (990 рублей), кролик с цуккини и жёлтым карри (990 рублей), а для вегетарианцев – гречотто с сезонными грибами и ароматом трюфеля (890 рублей). 

Есть и десерты:  чиа-пудинг с розой, малиной и личи (450 рублей) и ромовая баба с английским кремом и морошкой (410 рублей).

Доставка осуществляется по Адмиралтейскому, Центральному, Петроградскому, Василеостровскому районам и Крестовскому острову. Стоимость доставки составляет 300 рублей, но в радиусе 5 км от ресторана заказ привезут бесплатно.

Bio My Bio 
Адрес: Вознесенский пр., 6
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Саша Иорданов,
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