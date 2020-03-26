Рестораны под брендом Stroganoff привезут блюда из меню домой

Команда ресторанов Stroganoff Steak House, «Русской Рюмочной №1» и Stroganoff Bar&Grill запустила доставку. Все заказы готовят из под ножа, а привозят в течение 1,5 часов. Для удобства есть дистанционная оплата и бесконтактное вручение. Кроме этого, при первом заказе дарят пирожные, новым гостям дистанционно оформляется карта лояльности и начисляется приветственный бонус 1000 руб., запущена услуга «Банкет на дом».