Команда ресторанов Stroganoff Steak House, «Русской Рюмочной №1» и Stroganoff Bar&Grill запустила доставку. Все заказы готовят из под ножа, а привозят в течение 1,5 часов. Для удобства есть дистанционная оплата и бесконтактное вручение. Кроме этого, при первом заказе дарят пирожные, новым гостям дистанционно оформляется карта лояльности и начисляется приветственный бонус 1000 руб., запущена услуга «Банкет на дом».
Рестораны под брендом Stroganoff привезут блюда из меню домой
тел. 8 (812) 914-5514
Цена доставки из городских ресторанов Stroganoff Steak House и «Русской Рюмочной №1»:
Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Центральный районы – бесплатно
Московский район – 500 руб.
Приморский, Калининский, Фрунзенский, Невский, Кировский, Красногвардейский районы - 1000 руб.
Доставка из ресторана Stroganoff Bar&Grill осуществляется в пределах Курортного района при заказе от 1000 руб.
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