Петербуржцы запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпить во время карантина

Креативный директор агентства shishki.collective

«Мы придумали бар в субботу. Мы просто работали, плакаты рисовали. И в какой-то момент начали думать, к чему приведет карантин. Заговорили о том, что будет с барами. Так и возникла идея сделать онлайн-бар, все загорелись, вспомнили про инициативу #StayTheFuckHome – и так появилось название. Быстренько напридумывали, нарисовали, поскольку мы как раз сидели с креативщиками и дизайнерами, все быстро собрали и за сутки запустили.

Сейчас фоография бара на заглавной странице – просто картинка из фотостока. Но сегодня с нами связалось сразу несколько баров и мы решили открыть несколько оналайн-представительств реально существующих проектов. Сделаем такую барную улицу. Пока точно договорились с Brimborium, с «Мишкой» переписываемся. Но я уверен, сегодня в течение дня их станет больше. Я думаю, и какие-то иностранные бары здесь могут появиться, ведь мы изначально планировали это, как международную инициативу. Поэтому и сайт запустили на английском.

В баре сейчас три комнаты по 12 человек. А вообще на страничку сайта за сутки зашло около 30 тысяч человек. Сегодня я думаю мы расширим количество комнат, потому что в них уже никто не помещается.

Сами мы тоже на карантине: распустили весь офис, все работают из дома. Поскольку мы и так часто работаем онлайн у нас это легко получилось. Собственно в этом же сервисе Whereby, на котором работает проект, мы обычно и созваниваемся, у нас там есть наши рабочие переговорки, а вот теперь и собственный бар.

Устроено все просто: наливаешь бокал пива, заходишь в онлайн, там сидят какие-то ребята – кто-то из Лос-Анжелеса, кто-то из Таллина, кто-то из Харькова, из Москвы. Довольно много экспатов, которые переехали из России, и вот они рассказывают, как у них там сейчас. Парень из Испании, к примеру, показывает, что за окном чудесная солнечная погода, но на улицах никого. Так что это такое живое общение, все знакомятся, разные темы обсуждают.

В первый день, мы кинули ссылку по своей дизайнерской тусовке, и в баре в основном обсуждали дизайн, потом подключились разнообразные медиа, и теперь круг тем самый широкий – действительно похоже на атмосферу в реальном баре».