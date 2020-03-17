Петербуржцы из агенства shishki.collective запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпивать во время карантина и самоизоляции. Заведение поддерживает инициативу #StayTheFuckHome – призыв оставаться дома, чтобы не заразиться самому и не заражать других – и работает на платформе Whereby.
Петербуржцы запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпить во время карантина
Stay the Fuck Home Bar создан по аналогии с сайтом Chatroulette. Внутри есть несколько «комната», каждая из которых рассчитана на 12 человек. Общаться внутри «комнат» можно как с друзьями, создавая видеоконференции, так и с незнакомыми людьми — чтобы пригласить в бар, достаточно скопировать и отправить ссылку-приглашение.
Идеолог проекта – дизайнер и креативный директор агентства Михаил Шишкин рассказал «Собака.ru», что уже к вечеру в онлайн выйдут и реально существующие бары, которые откроют свои диджитал-представительства на сайте.
Михаил Шишкин
Креативный директор агентства shishki.collective
«Мы придумали бар в субботу. Мы просто работали, плакаты рисовали. И в какой-то момент начали думать, к чему приведет карантин. Заговорили о том, что будет с барами. Так и возникла идея сделать онлайн-бар, все загорелись, вспомнили про инициативу #StayTheFuckHome – и так появилось название. Быстренько напридумывали, нарисовали, поскольку мы как раз сидели с креативщиками и дизайнерами, все быстро собрали и за сутки запустили.
Сейчас фоография бара на заглавной странице – просто картинка из фотостока. Но сегодня с нами связалось сразу несколько баров и мы решили открыть несколько оналайн-представительств реально существующих проектов. Сделаем такую барную улицу. Пока точно договорились с Brimborium, с «Мишкой» переписываемся. Но я уверен, сегодня в течение дня их станет больше. Я думаю, и какие-то иностранные бары здесь могут появиться, ведь мы изначально планировали это, как международную инициативу. Поэтому и сайт запустили на английском.
В баре сейчас три комнаты по 12 человек. А вообще на страничку сайта за сутки зашло около 30 тысяч человек. Сегодня я думаю мы расширим количество комнат, потому что в них уже никто не помещается.
Сами мы тоже на карантине: распустили весь офис, все работают из дома. Поскольку мы и так часто работаем онлайн у нас это легко получилось. Собственно в этом же сервисе Whereby, на котором работает проект, мы обычно и созваниваемся, у нас там есть наши рабочие переговорки, а вот теперь и собственный бар.
Устроено все просто: наливаешь бокал пива, заходишь в онлайн, там сидят какие-то ребята – кто-то из Лос-Анжелеса, кто-то из Таллина, кто-то из Харькова, из Москвы. Довольно много экспатов, которые переехали из России, и вот они рассказывают, как у них там сейчас. Парень из Испании, к примеру, показывает, что за окном чудесная солнечная погода, но на улицах никого. Так что это такое живое общение, все знакомятся, разные темы обсуждают.
В первый день, мы кинули ссылку по своей дизайнерской тусовке, и в баре в основном обсуждали дизайн, потом подключились разнообразные медиа, и теперь круг тем самый широкий – действительно похоже на атмосферу в реальном баре».
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