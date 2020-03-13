На улице Некрасова открылся английский неопаб «Остров Безымянный»

Журналист и гуру бархоппинга Ринат Умяров умеет ловко перевоплощаться из футбольного хулигана в кризисного менеджера, дающего новую жизнь забуксовавшим было гастропроектам: при его активном участии на костях клуба Beatnik расцвели «Бездельники», толковое кафе «Pedro & Gomez у Ларисы» превратилось в сеть рюмочных (не менее толковых), а вот теперь обрел новую жизнь и паб O’Duvan на Некрасова – с марта это «Остров Безымянный».

Все это Ринат делает не один. Логотип – английского геральдического льва со смайликом вместо морды – придумал Алексей Хазов. Идея вернуть в употребление занимательный петербургский топоним (Безымянный – крупнейший остров в дельте Невы) принадлежит коммерсанту Андрею Геллеру. Он же поставил перед командой амбициозную цель – первыми в России попасть в международную федерацию Fish & Chips (оказывается существует и такая). За аутентичность меню отвечает шеф-повар Алексей Шантуков, в процессе создания блюд консультировавшийся с коллегой Стивом Купером, к лету колоритного британца привезут в Петербург на гастроли.