На улице Некрасова заработал пивной бар «Остров Безымянный» с перспективной даже для развитого барного кластера концепцией от Рината Умярова и интерьером от Сергея Букина – автора временных павильонов на Новой Голландии. Рассказываем, за чем сюда стоит идти.
На улице Некрасова открылся английский неопаб «Остров Безымянный»
Английский паб, каким его могла бы придумать постмодернистская архитектурная группа Archigram – с нарисованным на полу персидским ковром, меняющими цвет люстрами под потолком и морским бильярдом новусом, но при этом сохранивший смыслообразующую конструкции – красный барный шкаф, подборку ортодоксальных элей на кранах, касковое пиво и фиш-энд-чипс, который, кажется, впервые в Петербурге, подают по всем правилам – с растертым зеленым горошком и плошкой уксуса.
Журналист и гуру бархоппинга Ринат Умяров умеет ловко перевоплощаться из футбольного хулигана в кризисного менеджера, дающего новую жизнь забуксовавшим было гастропроектам: при его активном участии на костях клуба Beatnik расцвели «Бездельники», толковое кафе «Pedro & Gomez у Ларисы» превратилось в сеть рюмочных (не менее толковых), а вот теперь обрел новую жизнь и паб O’Duvan на Некрасова – с марта это «Остров Безымянный».
Все это Ринат делает не один. Логотип – английского геральдического льва со смайликом вместо морды – придумал Алексей Хазов. Идея вернуть в употребление занимательный петербургский топоним (Безымянный – крупнейший остров в дельте Невы) принадлежит коммерсанту Андрею Геллеру. Он же поставил перед командой амбициозную цель – первыми в России попасть в международную федерацию Fish & Chips (оказывается существует и такая). За аутентичность меню отвечает шеф-повар Алексей Шантуков, в процессе создания блюд консультировавшийся с коллегой Стивом Купером, к лету колоритного британца привезут в Петербург на гастроли.
Фирменных фиш-энд-чипс подают трех видов: с треской, тресковыми щечками и с камбалой, но если жареная в панировке рыба и картошка фри вас не сильно прельщают, альтернатива им есть. На закуску берите яйца по-шотландски или сытный картофельный салат с ростбифом, на горячее – жаркое из говядины с йоркширским пудингом, роскошный пастуший пирог с бараниной или камбалу под соусом беарнез. Вместо пива (12 кранов, 25 бутылочных сортов, а еще каск!) можно заказать вино и простейшие коктейли – Aperol Spritz и Gin Tonic, которые разливают на кранах. А от разгоряченных футбольных фанатов (в баре регулярно будут устраивать трансляции) всегда можно уйти в малый зал и сыграть в самый медитативный вид бильярда родом из Латвии – новус.
Фото: Михаил Вильчук
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«Остров Безымянный»
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