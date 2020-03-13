18+

На улице Некрасова открылся английский неопаб «Остров Безымянный»

На улице Некрасова заработал пивной бар «Остров Безымянный» с перспективной даже для развитого барного кластера концепцией от Рината Умярова и интерьером от Сергея Букина – автора временных павильонов на Новой Голландии. Рассказываем, за чем сюда стоит идти.

  • Ринат Умяров и Андрей Геллер

  • Шеф-повар Алексей Шантуков

Английский паб, каким его могла бы придумать постмодернистская архитектурная группа Archigram – с нарисованным на полу персидским ковром, меняющими цвет люстрами под потолком и морским бильярдом новусом, но при этом сохранивший смыслообразующую конструкции – красный барный шкаф, подборку ортодоксальных элей на кранах, касковое пиво и фиш-энд-чипс, который, кажется, впервые в Петербурге, подают по всем правилам – с растертым зеленым горошком и плошкой уксуса.

  • «Остров Безымянный»

  • «Остров Безымянный»

  • «Остров Безымянный»

Журналист и гуру бархоппинга Ринат Умяров умеет ловко перевоплощаться из футбольного хулигана в кризисного менеджера, дающего новую жизнь забуксовавшим было гастропроектам: при его активном участии на костях клуба Beatnik расцвели «Бездельники», толковое кафе «Pedro & Gomez у Ларисы» превратилось в сеть рюмочных (не менее толковых), а вот теперь обрел новую жизнь и паб O’Duvan на Некрасова – с марта это «Остров Безымянный».

Все это Ринат делает не один. Логотип – английского геральдического льва со смайликом вместо морды – придумал Алексей Хазов. Идея вернуть в употребление занимательный петербургский топоним (Безымянный – крупнейший остров в дельте Невы) принадлежит коммерсанту Андрею Геллеру. Он же поставил перед командой амбициозную цель – первыми в России попасть в международную федерацию Fish & Chips (оказывается существует и такая). За аутентичность меню отвечает шеф-повар Алексей Шантуков, в процессе создания блюд консультировавшийся с коллегой Стивом Купером, к лету колоритного британца привезут в Петербург на гастроли. 

 

  • Пастуший пирог с бараниной

  • Фиш-энд-чипс

  • Яйца по-шотландски

Фирменных фиш-энд-чипс подают трех видов: с треской, тресковыми щечками и с камбалой, но если жареная в панировке рыба и картошка фри вас не сильно прельщают, альтернатива им есть. На закуску берите яйца по-шотландски или сытный картофельный салат с ростбифом, на горячее – жаркое из говядины с йоркширским пудингом, роскошный пастуший пирог с бараниной или камбалу под соусом беарнез. Вместо пива (12 кранов, 25 бутылочных сортов, а еще каск!) можно заказать вино и простейшие коктейли – Aperol Spritz и Gin Tonic, которые разливают на кранах. А от разгоряченных футбольных фанатов (в баре регулярно будут устраивать трансляции) всегда можно уйти в малый зал и сыграть в самый медитативный вид бильярда родом из Латвии – новус. 

 

Фото: Михаил Вильчук

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

 

 

  

«Остров Безымянный»
Адрес: ул. Некрасова, 25
Узнать подробнее


                        
 
Саша Иорданов,
Комментарии

Наши проекты