На Гороховой улице открывается обновленное кафе Zoom

Возглавил кухню обновленного Zoom шеф-повар Петр Гутницкий, прежде работавший в ресторане отеля Four Seasons под руководством Андреа Аккорди и в «Тартарбаре» Дмитрия Блинова. В нем можно будет найти бирхермюсли (220 рублей), салат с виноградом, песто и рикоттой (320 рублей), драники (240 рублей), треску с черным рисом (420 рублей), говяжьи щечки с гречей (440 рублей) и крем-карамель (250 рублей).

«За 16 лет Zoom стал стопроцентно легендарным местом, в котором побывало несколько поколений, и для многих это был символ «нового петербургского кафе». Некоторые из тех, кто ходил в Zoom еще малышами, позже работали в нем официантами. Для иностранных гостей города, наверное, одним из самых частых ответов на вопрос, «куда ходят местные?», становится «кафе Zoom». Этой зимой Zoom закрылся на месяц, для того чтобы к весне открыться помолодевшим и посвежевшим. При этом сохранение атмосферы и стиля стало одной из главных задач обновления», — рассказали «Собака.ru» владельцы кафе.

Открытие запланировано на начало марта.



Zoom

Адрес: Гороховая улица, 22 Узнать подробнее



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