На улице Рубинштейна открывается ресторан Gods

Коктейльная карта (любой микс стоит от 630 рублей) разделена на два блока. В первом – собраны некрепкие коктейли – «Тело» с можжевеловым дистиллятом в дополнении с цитрусом и свежими ягодами, терпкое «Искусство» в сочетании розилио с цветочными нотами. Во втором более интенсивные «Вдохновение» с бергамотом и грейпфрутом и «Страсть» — с тропической маракуей и ароматной кукурузой. Также в ресторане предлагают вина (от 340 рублей за бокал), крепкие напитки и безалкогольные гречишные и рисовые чаи.