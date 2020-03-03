На улице Рубинштейна на пересечении с Графским переулком открывается ресторан Gods. Заведение запускает начинающий ресторатор Рада Багельфер, для которой это первый проект в ресторанной сфере.
На улице Рубинштейна открывается ресторан Gods
Меню ресторана Gods построено, как объясняют авторы, «на идее исследования вкуса» — в нем сочетаются географическое разнообразие рецептов, современное прочтение классики и оригинальная подача блюд. В меню — прошутто с дыней (450 рублей), артишок с пармезаном и тропическим соусом (490 рублей), кукурузный крем-суп с чипсами из хамона (390 рублей), луковый суп с камчатским крабом (750 рублей), палтус с капустой романеско, спаржей и щучьей икрой (1350 рублей), фуагра с меренгами и грушей (750 рублей) и лангусты в соусе «Шампань» (650 рублей).
Коктейльная карта (любой микс стоит от 630 рублей) разделена на два блока. В первом – собраны некрепкие коктейли – «Тело» с можжевеловым дистиллятом в дополнении с цитрусом и свежими ягодами, терпкое «Искусство» в сочетании розилио с цветочными нотами. Во втором более интенсивные «Вдохновение» с бергамотом и грейпфрутом и «Страсть» — с тропической маракуей и ароматной кукурузой. Также в ресторане предлагают вина (от 340 рублей за бокал), крепкие напитки и безалкогольные гречишные и рисовые чаи.
Интерьер Gods вдохновлен искусством разных эпох — от мифологии Древней Греции до произведений Микеланджело. Барная стойка полностью сделана из латуни, а двухметровая античная статуя Венены Милосской — расписана вручную художницей Лесей Ковальчук.
Открытие Gods запланировано на 5 марта.
|
|
Gods
Адрес: улица Рубинштейна, 16
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.