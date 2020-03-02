Команда Bar 76 открыла на Петроградской винный бар «Ласточки»

Евгений Шамов (шеф-сомелье BeefZavod), Степан Климушин (Big Wine Freaks, Smoke BBQ, Animals) и Наталья Мироненкова («На вина») разработали винную карту, в которой более 200 позиций. В меню от шеф-повара Федора Темникова — мясные деликатесы и сырная тарелка (750 рублей), зеленый салат с брокколи (290 рублей), осьминог на гриле (950 рублей), ньокки с утиной грудкой (450 рублей), гребешок с брюссельской капустой (450 рублей) и другие блюда, гармонично сочетающиеся с вином.

В ближайшее время в меню «Ласточки» появятся завтраки с домашним хлебом из дровяной печи.

«Мы любим не просто вино, а все, что с ним связано. География, история, люди, еда, образы, легенды. Мы искренне верим в магию вина и видим в нем взаимосвязи между временами и расстояниями. И именно эмоциями мы и хотим поделиться с гостями», — рассказали «Собака.ru» владельцы бара.



«Ласточки»

Адрес: улица Воскова, 31/20 Узнать подробнее



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