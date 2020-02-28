«Собака.ru» рассказывает о самых заметных новых ресторанах, кафе и барах уходящего месяца.
Ресторан Eclipse в Репино, обновленный Goose Goose и еще 6 главных открытий февраля
Eclipse
Первый файн-дайнинг в Курортном районе Петербурга с кухней шеф-повара Сергея Фокина. Вместо привычного меню — три сета от семи до двенадцати курсов. Еда — в духе прогрессивных гастробистро: томаты конфи подают с конопляной пеной и квашеным крыжовником, утиную грудку — с кремом из ферментированной хурмы, из копченого гребешка делают крем-брюле, а на десерт предлагают «Балтийскую устрицу» — ракушку из печенья и белого шоколада с жемчужиной, наполненной морской водой. Винную карту доверили шеф-сомелье Андрею Бражко, прежде работавшему в Big Wine Freaks и Il Lago dei Cigni, а кондитерский цех — Наире Соседовой, номинантке ресторанной премии «Собака.ru», еще недавно придумывавшей замысловатые десерты в ресторане «Кококо».
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Eclipse
«Студия»
Ресторан и ночной клуб от сооснователя лейбла AVG Алексея Миронова. В зале с брутальной стеной из полых кирпичей, бетонными колоннами и неоновой подсветкой по выходным устраивают вечеринки, в другом – с огромными окнами и видом на новостройки Аптекарского проспекта – работает ресторан, где кормят яйцами бенедикт с лососем, супом том-ям, поке, зеленой гречей с пармезаном и другими актуальными хитами.
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«Студия»
Goose Goose
Флагманский проект Italy Group – ресторан Goose Goose на Большой Конюшенной – открылся после масштабной реконструкции в обновленном формате. Новая концепция построена на аутентичной кухне Пьемонта, за которую помимо шеф-повара Романа Киселева отвечает шеф-консультант Беппе Сарди. В частности, в меню появились авторизованные им блюда северной Италии — вителло тоннато, аньолотти аль плин, паста тальярин и ризотто аль тартуффо.
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Goose Goose
Dopamine
Заметное открытие на Василеостровском рынке: теперь за ЗОЖ-направление в фудхолле отвечает салат- и боул-бар Dopamine. В основе меню от шеф-повара Kuznyahouse Руслана Закирова большие порции салатов и боулов с различными заправками, в том числе подходящие веганам, сыроедам, спортсменам и людям с непереносимостью глютена. Меню устроено как конструктор: в основе любого салата – микс айсберга, романо, радиччо и шпината, в основе боула — микс из бурого и белого риса, булгур или кус-кус из цветочной капусты. К ним по желанию можно добавить морковь и крем-свеклу, моцареллу и крем-морковью, криспи-курицу и сыром фета и множество других ингредиентов.
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Dopamine
Boston Seafood & Bar
В Петербург пришел рыбный проект московских рестораторов Антона Лялина и Кирилла Мартыненко (Krevetka Seafood и Torro Grill) . Ресторан Boston, специализирующийся на блюдах из морепродуктов открылся в отдельном помещении в ТРЦ «Галерея». Как и в Москве, основной акцент сделан на крабах и креветках. Выбор последних велик: копченые, магаданские, новоорлеанские, креветки по-сингапурски и фирменные Boston. Крабов подают фалангами на вес, в составе супов чаудер и гаспачо, а еще делают с ними кейки и брускетты.
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Boston Seafood & Bar
Фудхолл в пространстве «Линии»
В новом общественном пространстве «Линии» на 8-й линии Васильевского острова наконец запустился фудхолл. Список арендаторов, который был анонсирован осенью почти полностью обновился, но вот сама подборка форматов осталась прежней. Здесь появился вьетнамский стрит-фуд JolyWoo, мексиканский корнер Paprika Grill Bar, турецкое кафе Turk o'clock, спешелти-кофейня 8line coffee, вегетаринское кафе Greenline и проект с итальянской уличной едой Amici.
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«Линии»
«Каха бар»
Рестораторы Алексей Тэн, Юрий Смирнов и Армен Исаакян запустили третий и самый просторный «Каха бар» – на Большом проспекте Петроградской стороны. Здесь два этажа и два формата. На первом – демократичное бистро самообслуживания, где можно наскоро перекусить хачапури, хинкали или харчо. На втором – светлый и нарядный семейный ресторан с детской комнатой, куда стоит заглянуть на более продолжительное время. Еда – классическая грузинская, но в авторском изводе: рулетики из баклажанов с орехами подают с гранатовой пеной, готовят хар-бо (гибрид харчо и это харчо) и гоги-бургер с бараниной, сулугуни, маринованным луком и тхемали.
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«Каха бар»
«Компромисс»
Бартендер Юрий Бадак – выходец из команды Bolshoybar – открыл на улице Рубинштейна бар «Компромисс». Заведение запустилось в доме Довлатова на месте бара «Цветочки» и названо в честь одноименного сборника новелл писателя. В винную карту «Компромисса» от вице-чемпиона Российского конкурса сомелье Руслана Деветьярова вошли как классические вина, так и продукция гаражных и экспериментальных виноделен. В барную – классические и авторские коктейли. За закуски отвечает шеф-повар Ирина Иванова. Сейчас здесь подают макарон с паштетом, лосося слабой соли с бакинским лимоном, а также комбинацию индийской воздушной лепешки пури и классической испанской закуски пульпада из осьминогов. Начиная с марта в баре обещают запустить завтраки.
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«Компромисс»
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