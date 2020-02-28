Ресторан Eclipse в Репино, обновленный Goose Goose и еще 6 главных открытий февраля

Dopamine

Заметное открытие на Василеостровском рынке: теперь за ЗОЖ-направление в фудхолле отвечает салат- и боул-бар Dopamine. В основе меню от шеф-повара Kuznyahouse Руслана Закирова большие порции салатов и боулов с различными заправками, в том числе подходящие веганам, сыроедам, спортсменам и людям с непереносимостью глютена. Меню устроено как конструктор: в основе любого салата – микс айсберга, романо, радиччо и шпината, в основе боула — микс из бурого и белого риса, булгур или кус-кус из цветочной капусты. К ним по желанию можно добавить морковь и крем-свеклу, моцареллу и крем-морковью, криспи-курицу и сыром фета и множество других ингредиентов.