Ресторан Eclipse: как устроен первый fine dining в Курортном районе

Несмотря на то что для владельцев — семейной пары Артема Гудченко и Светланы Гузь — это первый ресторанный проект, ни на какие компромиссы они не пошли: ресторан строили целых два года, оформлять интерьер позвали модных московских дизайнеров сестер Сундуковых (так появился круглый камин, отделанная золотом кухня и мебель ручной работы из вяза — в общем, тотальный шик), винную карту доверили шеф-сомелье Андрею Бражко, прежде работавшему в Big Wine Freaks и Il Lago dei Cigni, а кондитерский цех — Наире Соседовой, номинантке ресторанной премии «Собака.ru», еще недавно придумывавшей замысловатые десерты в ресторане «Кококо».

Но главная интрига — возвращение после долгого перерыва Сергея Фокина — сверхкреативного шефа и создателя гастробара Four Hands — первого по-настоящему модного заведения в спальном районе. Блюда для Eclipse Сергей начал разрабатывать с первого дня стройки, экспериментируя с продуктами Русского Севера, продукцией фермерских хозяйств (от алтайского меда до фуа-гра из Ленинградской области), собирая лесные травы, грибы, ягоды, березовый сок (из него делают пастилу!) и даже муравьев — их ферментируют и используют для приготовления уксуса. Пос. Репино, Приморское ш., 424