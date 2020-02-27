В поселке Репино 2 марта откроется Eclipse – первый fine dining в Курортном районе Петербурга с кухней шеф-повара Сергея Фокина. «Собака.ru» первой побывала в ресторане и рассказывает, как он устроен.
Ресторан Eclipse: как устроен первый fine dining в Курортном районе
Формат, который показался бы смелым даже для гастрономически развитой Кирочной улицы, не то что для курортного поселка Репино, прежде знавшего лишь семейные рестораны с шашлыками и пастой. Вместо привычного меню — три сета от семи до двенадцати курсов. Еда — в духе прогрессивных гастробистро: томаты конфи подают с конопляной пеной и квашеным крыжовником, утиную грудку — с кремом из ферментированной хурмы, из копченого гребешка делают крем-брюле, а на десерт предлагают «Балтийскую устрицу» — ракушку из печенья и белого шоколада с жемчужиной, наполненной морской водой.
Несмотря на то что для владельцев — семейной пары Артема Гудченко и Светланы Гузь — это первый ресторанный проект, ни на какие компромиссы они не пошли: ресторан строили целых два года, оформлять интерьер позвали модных московских дизайнеров сестер Сундуковых (так появился круглый камин, отделанная золотом кухня и мебель ручной работы из вяза — в общем, тотальный шик), винную карту доверили шеф-сомелье Андрею Бражко, прежде работавшему в Big Wine Freaks и Il Lago dei Cigni, а кондитерский цех — Наире Соседовой, номинантке ресторанной премии «Собака.ru», еще недавно придумывавшей замысловатые десерты в ресторане «Кококо».
Но главная интрига — возвращение после долгого перерыва Сергея Фокина — сверхкреативного шефа и создателя гастробара Four Hands — первого по-настоящему модного заведения в спальном районе. Блюда для Eclipse Сергей начал разрабатывать с первого дня стройки, экспериментируя с продуктами Русского Севера, продукцией фермерских хозяйств (от алтайского меда до фуа-гра из Ленинградской области), собирая лесные травы, грибы, ягоды, березовый сок (из него делают пастилу!) и даже муравьев — их ферментируют и используют для приготовления уксуса. Пос. Репино, Приморское ш., 424
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Eclipse
Адрес: Приморское шоссе, 424, Репино
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