Команда Chuck Family открывает на Гороховой улице кафе The Coop BBQ

Основная идея нового The Coop BBQ — возродить ностальгическую любовь к курице-гриль, которая раньше была популярным стрит-фудом. В меню, разработанном шеф-поваром Андреем Дунаевым, блюда только из курицы — здесь подадут ее целиком, делают крылышки «Читос», вафельный рожок с цыпленком «Куроженое» и еще 10 других блюд.

В барной карте — традиционный американский лагер, сваренный с примесью кукурузы, несколько сортов на кранах, бурбон, настойки, «тот самый бабушкин» компот в пятилитровых банках, немецкие лимонады и фирменный «блади мэри» — с цыпленком и овощами.