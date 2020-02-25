В феврале команда Chuck Family (Эвелина Медведева, Александр Пушкарев, Юрий Чурилов Юрий и Савва Михайлов) запускают на Гороховой улице новый проект — кафе The Coop BBQ. В меню ничего лишнего — только курица, курица, курица!
Команда Chuck Family открывает на Гороховой улице кафе The Coop BBQ
Основная идея нового The Coop BBQ — возродить ностальгическую любовь к курице-гриль, которая раньше была популярным стрит-фудом. В меню, разработанном шеф-поваром Андреем Дунаевым, блюда только из курицы — здесь подадут ее целиком, делают крылышки «Читос», вафельный рожок с цыпленком «Куроженое» и еще 10 других блюд.
В барной карте — традиционный американский лагер, сваренный с примесью кукурузы, несколько сортов на кранах, бурбон, настойки, «тот самый бабушкин» компот в пятилитровых банках, немецкие лимонады и фирменный «блади мэри» — с цыпленком и овощами.
Интерьер The Coop BBQ — это грубые кирпичные стены, неоновые вывески и граффити на стенах от художницы, которая уже работала с командой Chuck Family над интерьером Krang pizza.
Открытие запланировано на 28 февраля.
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The Coop BBQ
Адрес: Гороховая улица, 34
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