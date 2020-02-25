В основе каждого салата, представленного в меню корнера Dopamine, микс айсберга, романо, радиччо и шпината. Здесь можно попробовать салат с морковью и крем-свеклой (390 рублей), моцареллой и крем-морковью (430 рублей), криспи курицей и сыром фета (460 рублей).

В основе боулов — микс из бурого и белого риса, булгур или кус-кус из цветочной капусты, а также микс салатов. Среди позиций — цукини и кус-кус цветной капусты (430 рублей), тунец и рис или криспи креветка и рис (490 рублей).



Dopamine

Адрес: Большой пр. В.О., 16 Узнать подробнее



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