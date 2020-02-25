На Василеостровском рынке открылся корнер Dopamine. В основе меню от шеф-повара Kuznyahouse Руслана Закирова большие порции салатов и боулов с различными заправками — для веганов, сыроедов, спортсменов и людей с непереносимостью глютена.
На Василеостровском рынке открылся корнер Dopamine от шеф-повара Руслана Закирова
В основе каждого салата, представленного в меню корнера Dopamine, микс айсберга, романо, радиччо и шпината. Здесь можно попробовать салат с морковью и крем-свеклой (390 рублей), моцареллой и крем-морковью (430 рублей), криспи курицей и сыром фета (460 рублей).
В основе боулов — микс из бурого и белого риса, булгур или кус-кус из цветочной капусты, а также микс салатов. Среди позиций — цукини и кус-кус цветной капусты (430 рублей), тунец и рис или криспи креветка и рис (490 рублей).
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Dopamine
Адрес: Большой пр. В.О., 16
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