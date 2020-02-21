Стало известно, когда откроется фуд-холл в пространстве «Линии» на Васильевском острове

Первыми резидентами фуд-холла в «Линиях» станут вьетнамский street-food JolyWoo, готовящие по традиционным рецептам, мексиканский корнер Paprika Grill Bar, турецкий стрит-фуд Turk o'clock, спешелти-кофейня 8line coffee, вегетаринское кафе Greenline и проект с итальянской уличной едой Amici.

В день открытия резиденты фуд-холла в «Линиях» представят свои проекты, расскажут о концепциях и угостят присутствующих специалитетами. Хедлайнером станет шеф-повар проектов «Мечтатели», Gras и Commons Антон Абрезов — он выступит с лекцией о новых направлениях в гастрономии, вьетнамской кухне и расскажет о классификации кофе.

Напомним, официальное открытие официальное открытие нового общественного пространства «Линии» на 8-ой линии Васильевского острова, 25 состоялось 21 декабря 2019 года. Хедлайнерами первой вечеринки стали музыканты Шарлот и Тося Чайкина, которые выступят с сольными программами и при поддержке петербургских диджеев.

Ранее представили общественного пространства «Линии» рассказали «Собака.ru», кто станет первыми резидентами фудмаркета на территории бывшей типографии. Среди них — сайд-проект пицерии Camorra от команды AF Brew, ресторан The Kitchen, филиал азиатского бистро Kuta Bar, ближневосточный стрит-фуд Middle-East и кафе «Есть Орех». Всего на 6 500 квадратных метров разместится 9 ресторанов, 18 магазинов и шоурумов, 6 салонов красоты и 6 арендаторов на этаже «Образование» и один коворкинг.

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