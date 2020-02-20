На месте бара «Цветочки» на улице Рубинштейна новое открытие — бар «Компромисс». Заведение, название которого отсылает к сборнику новелл Сергея Довлатова, расположилось в доме писателя и проповедует дуалистический подход к выбору напитков — от вина по бокалам и коктейлей до бодрого эспрессо или фильтр-кофе свежей обжарки. Владелец заведения – бартендер Юрий Бадак – выходец из команды Bolshoybar.
На месте бара «Цветочки» на Рубинштейна открылся «Компромисс» с коктейлями и вином
В винную карту «Компромисса» от вице-чемпиона Российского конкурса сомелье Руслана Деветьярова вошли как классические вина, так и продукция гаражных и экспериментальных виноделен. Вина и коктейли идут в барной карте в перемешку, но для удобства все позиции разделены на четыре категории — «Легко и свежо», «Ярко и сочно», «Нейтрально», «Мощно и плотно».
В меню закусок от шефа Ирины Ивановой — острые оливки, артишоки и вяленые томаты, макарон с паштетом (90 рублей), лосось слабой соли с бакинским лимоном (110 рублей), а также комбинация индийской воздушной лепешки пури и классической испанской закуски пульпада из осьминогов. Начиная с марта в «Компромиссе» появятся завтраки.
В интерьере от дизайн-бюро Kidz — натуральные материалы сдержанных оттенков. В камерном помещении разместилась большая барная стойка в центре зала и пять круглых столиков у окон, а доминантой стал светильник сложной геометрической формы с мягким светом.
«Также название — это отсылка к творчеству Сергея Довлатова, знаменитого прозаика ХХ века, проживавшего и работавшего в доме, где сейчас расположен бар. Вероятно, что именно здесь было положено начало 12 новеллам «Компромисс», собранным позже в единый сборник в 1981 году», — говорят создатели бара. «Сергей Довлатов всегда окружал себя людьми с превосходным вкусом и хорошим чувством юмора. «Компромисс» — это место, в котором Довлатов не был, но, как мне кажется, хотел бы посещать», — добавляет владелец и шеф-бармен Юрий Бадак.
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«Компромисс»
Адрес: улица Рубинштейна, 23
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