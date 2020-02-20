В интерьере от дизайн-бюро Kidz — натуральные материалы сдержанных оттенков. В камерном помещении разместилась большая барная стойка в центре зала и пять круглых столиков у окон, а доминантой стал светильник сложной геометрической формы с мягким светом.

«Также название — это отсылка к творчеству Сергея Довлатова, знаменитого прозаика ХХ века, проживавшего и работавшего в доме, где сейчас расположен бар. Вероятно, что именно здесь было положено начало 12 новеллам «Компромисс», собранным позже в единый сборник в 1981 году», — говорят создатели бара. «Сергей Довлатов всегда окружал себя людьми с превосходным вкусом и хорошим чувством юмора. «Компромисс» — это место, в котором Довлатов не был, но, как мне кажется, хотел бы посещать», — добавляет владелец и шеф-бармен Юрий Бадак.



«Компромисс»

Адрес: улица Рубинштейна, 23 Узнать подробнее



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