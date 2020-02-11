В Петербурге запустился сервис доставки продуктов и готовой еды «Яндекс.Лавка»

Сервис «Яндекс.Лавка» работает через приложение «Яндекс.Такси». В тех зонах, где доставка осуществима, в нем появляется вкладка «Продукты». Различные товары питания, в том числе и готового, будут доставлять из 11 мини-кладов, которые обрабатывают заказы из близлежащих домов и офисов.

В ассортименте «Лавки» как продукция местных производителей — от «Великолукского мясокомбината» до фабрики «Крупской», так и готовая еда — от «Азбуки вкуса» до «Британских пекарен». В меню вегетарианская кухня, блюда без аллергенов или еда для спортсменов, детей и даже домашних питомцев — растительное и низколактозное молоко, свежие овощи и фрукты, протеиновые каши и батончики, детское питание, корма и наполнители.

«Яндекс.Лавка» открывается в 07:30, а последний заказ можно сделать до 23:30. Доставка осуществляется на велосипедах, а все заказы упаковываются в крафтовые пакеты. А в первые две недели на все товары действует скидка 20% – она применяется автоматически.

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