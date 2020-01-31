Soft Shell Crab

Двое штатных сотрудников DuoBand – шеф-повар Евгений Югай и управляющий Иван Куликов – запустили корнер на Василеостровском рынке. Два ключевых элемента здесь: небанальная еда плюс ресторанный подход без компромиссов. Знакомство с меню начинайте с севиче! Доведенный в проектах Duo до совершенства навык работы с сырой рыбой вылился в шесть стопроцентных хитов: классическому севиче из лосося не уступает овощная версия из томатов с чили. Во-вторых, берем темпуру, в которой здесь дарят осьминогов, кальмаров, броколли и креветки. Но главная роль отдана мягкопанцирному крабу –редкой разновидности тепловодных ракообразных, которого зажаривают в панировке и едят целиком вместе с хрустящим панцирем.