Рассказываем о самых заметных открытиях уходящего месяца.
Главные открытия января: 7 лучших кафе, баров и ресторанов
Atlas
Гастробистро на 2-ой Советской улице от выпускников авторитетных ресторанных команд Петербурга – Марии Основской (в прошлом управляющей кафе «Траппист» и Smoke BBQ) и экс-сомелье DuoBand, номинанта ресторанной премии «Собака.ru» Максима Дмитриева. В аскетичных интерьерах с гигантским букетом сухоцветов под потолком кормят изобретательной авторской едой, вроде необычной версии сашими из тунца с лардо – выдержанным итальянским салом, салатом с маринованными томатами, страчателлой и травяным маслом или стейка из говяжьего сердца с капустой пак-чой, где (редчайшее дело!) субпродукт подается в кондиции medium-rare.
|
Atlas
«Тихий ход»
Команда бара «Залив» и «Рюмочной в Бутылке» взяла в оборот неочевидный, но дорогой сердцу ленинградский символ – навигационный знак «Тихий ход» с плавучего дока Адмиралтейских верфей – и запустила новую рюмочную на Большой Морской. Портовую семантику поддерживают ретро-лампы и ватерлиния опоясывающая стены бара, питейную – фирменные настойки, пельмени с тыквой и местный опус магнум: малосольный огурец за 30 рублей.
|
«Тихий ход»
Solaris lab
Видовая кофейня, прежде работавшая в футуристическом куполе на крыше кластера «Пальма» реинкарнировала на территории бывшего завода Степана Разина – прямо в башне солодовни. Найти заведение, затерянное в паутине коридоров и переходов – отдельное развлечение, а последний участок пути нагнетает саспенс не хуже киносказок Гилермо дель Торо: заручившись поддержкой знакомой художницы, команда преобразила несколько лестничных пролетов, перекрасив и покрыв кракелюрами двери и стены. Само помещение кофейни оставили почти нетронутым – расчистили кирпичную кладку, укрепили пол и пробили новые круглые окна. Но главное – обустроили смотровую площадку на крыше, вид с которой открывается на все четыре стороны света.
|
Solaris lab
Darmagi
Бар Darmagi, ранее работавший на Суворовском проспекте, переехал на Петроградскую сторону. Изначально проект предполагал формат классического итальянского бара, куда днем заходят выпить кофе, а по вечерам – пропустить бокал вина или коктейль. Теперь от концепции спешелти-кофейни в заведении отошли и сделали упор на барную карту.
|
Darmagi
Soft Shell Crab
Двое штатных сотрудников DuoBand – шеф-повар Евгений Югай и управляющий Иван Куликов – запустили корнер на Василеостровском рынке. Два ключевых элемента здесь: небанальная еда плюс ресторанный подход без компромиссов. Знакомство с меню начинайте с севиче! Доведенный в проектах Duo до совершенства навык работы с сырой рыбой вылился в шесть стопроцентных хитов: классическому севиче из лосося не уступает овощная версия из томатов с чили. Во-вторых, берем темпуру, в которой здесь дарят осьминогов, кальмаров, броколли и креветки. Но главная роль отдана мягкопанцирному крабу –редкой разновидности тепловодных ракообразных, которого зажаривают в панировке и едят целиком вместе с хрустящим панцирем.
|
Soft Shell Crab
Daner Pizza Spot
По соседству с баром «Такты» на территории «Третьего кластера» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot. Проект запустил Даниил Петухов, который подошел к делу ответственно, оборудовав в зале настоящую дровяную печь! На березовых дровах теперь пекут «Маргариту» с веганской моцареллой, томатным соусом и базиликом, темпеньезе с темпе (ферментированными бобами), бальзамическим кремом и пореем, а также несколько видов пепперони — например, с сейтаном или с тофу и тыквой.
|
Daner Pizza Spot
Coffee Racer
Байкерская спешалти-кофейня впервые появилась на Введенской улице более двух лет назад. А недавно превратилась в сеть – вторую точку запустили на Большом проспекте Петроградской стороны. В меню – кофейная классика, чай, лимонады, а также десерты и простые сэндвичи. А еще – редкость для кофеен – крафтовое пиво и сидры.
|
Coffee Racer
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.