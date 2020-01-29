В Репино откроется ресторан Eclipse от шеф-повара Сергея Фокина

В основе меню от бренд-шефа Сергея Фокина (проекты «Вкус есть!», «Grato», «Four Hands») — локальные продукты, приготовленные в европейских традициях высокой кухни. Десерты разработала Наира Соседова («Астория», «КоКоКо»), а винную карту — шеф-сомелье Андрей Бражко («Big Wine Freaks», «Морошка для Пушкина», «Il Lago dei Cigni»).

За интерьер ресторана отвечает архитектурная студия Sundukovy Sisters. Дизайнеры вдохновлялись идеей гармонии природных стихий: например, за огонь отвечает особый камин, а элементы освещения символизируют пузырьки воздуха.

«Название Eclipse отсылает нас к солнцу и луне и подчеркивает важность того, что виноделы и фермеры по сей день строят свою работу в соответствии с фазами небесных светил. Полное затмение — чрезвычайно редкое явление. Таким же редким и особенным, по задумке авторов проекта, должно стать впечатление о ресторане», — рассказали «Собака.ru» представители проекта.

Открытие запланировано на февраль 2020 года.



Eclipse

Адрес: ЖК Crystal, Приморское шоссе, 424, Репино Узнать подробнее



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