Итальянский бар Darmagi, ранее работавший на Суворовском проспекте, в начале января перезапустился на Каменноостровском проспекте. По словам создателей заведения, сюда их привела «большая и искренняя любовь к Петроградской стороне».
Итальянский бар Darmagi перезапустился на Каменноостровском проспекте
В новой локации создательница Darmagi Анна Коробко решила отойти от выраженной концепции specialty coffee и сделать упор на коктейльную карту (от 490 рублей) — ее собрали бартендеры заведения Виталий Северинов и Олег Андреев. Несмотря на смену направления, здесь по-прежнему можно выпить кофе — в том числе эспрессо или фильтр.
Мебель в обновленном Darmagi перевезена в Суворовского, ремонт и дизайн, как и в прошлом месте, команда бара делала самостоятельно. «Мы хотим стать локальным, домашним баром. У нас и стойка к этому располагает — в форме обеденного «круглого» стола, небольшое пространство, мебель и атмосфера в целом», — рассказала «Собака.ru» Коробко.
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Darmagi
Адрес: Каменноостровский проспект, 42-44
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