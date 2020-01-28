Итальянский бар Darmagi перезапустился на Каменноостровском проспекте

В новой локации создательница Darmagi Анна Коробко решила отойти от выраженной концепции specialty coffee и сделать упор на коктейльную карту (от 490 рублей) — ее собрали бартендеры заведения Виталий Северинов и Олег Андреев. Несмотря на смену направления, здесь по-прежнему можно выпить кофе — в том числе эспрессо или фильтр.

Мебель в обновленном Darmagi перевезена в Суворовского, ремонт и дизайн, как и в прошлом месте, команда бара делала самостоятельно. «Мы хотим стать локальным, домашним баром. У нас и стойка к этому располагает — в форме обеденного «круглого» стола, небольшое пространство, мебель и атмосфера в целом», — рассказала «Собака.ru» Коробко.



Darmagi

Адрес: Каменноостровский проспект, 42-44 Узнать подробнее



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