На Большом проспекте Петроградской стороны открылось азиатское бистро Dim Sum Now. В меню — десять видов неклассических димсамов, десерты и вина по бокалам.
На Петроградской открылось азиатское бистро Dim Sum Now
В меню от шеф-повара Камиля Рзаева – десять видов неклассических димсамов с томленой уткой, тыквой в кокосе, крабом с каштаном или тунцом с бамбуком (210-390 рублей), которых советуют сочетать с вином. По бокалам разливают игристое, красное, белое, органику или биодинамику, а «для тех, кто в теме» — натуральное игристое и оранж, но только бутылкой.
На закуску предлагают креветочные чипсы (150 рублей), фреш-роллы (260-270 рублей), севиче из тунца (450 рублей) и четыре вида поке (390-450 рублей). На десерт можно попробовать азиатское мороженое с матча, зеленым чаем или манго (90 рублей), сорбет с кокосом или мандарином юдзу (90 рублей) или кокосовую панна-котту (220 рублей).
За интерьер Dim Sum Now на Петроградской отвечал дизайнер Алексей Левчук. Зал на 30 посадочных мест оформлен в минималистичном ключе: дерево, бетон, открытая кирпичная кладка и желтые неоновые вывески в окнах.
«Это азиатское бистро, где не отмечают китайский новый год, а с потолка не свисает красный бумажный фонарик. Мы готовим неклассические димсамы из цветного полупрозрачного теста: есть "чокнутая фуксия" и перезревший сицилийский апельсин, который, на самом деле, тыква. Едим их под рэпчик. Привычная у димсамов только форма и подача в бамбуковой корзинке», — рассказали «Собака.ru» создатели бистро.
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Dim Sum Now
Адрес: Большой проспект Петроградской стороны, 47
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