На Петроградской открылось азиатское бистро Dim Sum Now

В меню от шеф-повара Камиля Рзаева – десять видов неклассических димсамов с томленой уткой, тыквой в кокосе, крабом с каштаном или тунцом с бамбуком (210-390 рублей), которых советуют сочетать с вином. По бокалам разливают игристое, красное, белое, органику или биодинамику, а «для тех, кто в теме» — натуральное игристое и оранж, но только бутылкой.

На закуску предлагают креветочные чипсы (150 рублей), фреш-роллы (260-270 рублей), севиче из тунца (450 рублей) и четыре вида поке (390-450 рублей). На десерт можно попробовать азиатское мороженое с матча, зеленым чаем или манго (90 рублей), сорбет с кокосом или мандарином юдзу (90 рублей) или кокосовую панна-котту (220 рублей).