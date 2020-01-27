Выпускники авторитетнейших ресторанных команд Петербурга – Мария Основская (в прошлом – управляющая кафе «Траппист» и Smoke BBQ) и экс-сомелье DuoBand, номинант ресторанной премии «Собака.ru» Максим Дмитриев запустили в здании апарт-отеля на 2-ой Советской улице первый собственный проект – гастробистро Atlas. И в некотором смысле вернулись к началу карьеры: Максим самолично готовит еду на открытой кухне и курирует винную карту, Мария работает в зале наравне с другими официантами .
Atlas: изобретательный comfort food в формате европейского гастробистро
Забыв об излишней осторожности, предрекаем ребятам успех. Вот, к примеру, три блюда, ради которых вам точно захочется вернуться. Во-первых, гениальная версия сашими из тунца, где азиатская сущность блюда сведена лишь к характерной нарезке рыбы. За вкусовую базу отвечают тонкий слайсы лардо – выдержанного итальянского сала, а в качестве соуса использовано прозрачное консоме из томатов. Еще одно блюдо из раздела закусок – томаты со страчателлой: классическое сочетание в новой версии с кубиками маринованных зеленых помидоров, травяным маслом и гелем из огурца. Для смелых – стейк из говяжьего сердца с капустой пак-чой, где (редчайшее дело!) субпродукт подается в кондиции medium-rare, наконец позволяющей оценить структуру и вкус исходного продукта.
В целом, меню в Atlas небольшое, а главная роль отведена закускам. Что как бы намекает: при желании, заведение вполне можно классифицировать, как бар, тем более что винная карта и демократична (стоимость бокала начинается от 320 рублей, бутылки – от 1920 рублей), и разнообразна. В ней - и актульные шпетбургундеры, грюнеры и розе, и проверенный Старый Свет.
Интерьер, который Максим и Мария придумали сами, получился минималистичным, простым, но по-своему занимательным. Дубовый пол, серые стены, основательная мебель в скандинавском духе, темно-зеленый кафель, которым покрыта зона кухни и гигантский букет из сухоцветов на потолке в качестве единственного полноценного элемента декора.
Хозяева скромность объясняют принципиальным подходом: ничто не должно отвлекать от еды и вина, как это принято в аналогичных европейских заведениях. А заодно анонсируют запуск ранних завтраков с самодельной гранолой, кашами, выпечкой и блюдами из яиц, которые уже в феврале станут подавать с 7 утра и до полудня. А вот обедов в Atlas не будет: после окончания утренней смены, ресторан будет закрываться на перерыв до 17:00.
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Atlas
Адрес: 2-я Советская ул., 4Б (вход – с 3-й Советской)
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