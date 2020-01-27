Atlas: изобретательный comfort food в формате европейского гастробистро

Забыв об излишней осторожности, предрекаем ребятам успех. Вот, к примеру, три блюда, ради которых вам точно захочется вернуться. Во-первых, гениальная версия сашими из тунца, где азиатская сущность блюда сведена лишь к характерной нарезке рыбы. За вкусовую базу отвечают тонкий слайсы лардо – выдержанного итальянского сала, а в качестве соуса использовано прозрачное консоме из томатов. Еще одно блюдо из раздела закусок – томаты со страчателлой: классическое сочетание в новой версии с кубиками маринованных зеленых помидоров, травяным маслом и гелем из огурца. Для смелых – стейк из говяжьего сердца с капустой пак-чой, где (редчайшее дело!) субпродукт подается в кондиции medium-rare, наконец позволяющей оценить структуру и вкус исходного продукта.

В целом, меню в Atlas небольшое, а главная роль отведена закускам. Что как бы намекает: при желании, заведение вполне можно классифицировать, как бар, тем более что винная карта и демократична (стоимость бокала начинается от 320 рублей, бутылки – от 1920 рублей), и разнообразна. В ней - и актульные шпетбургундеры, грюнеры и розе, и проверенный Старый Свет.