В «Третьем кластере» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot

В меню нет ничего, кроме пиццы — неаполитанской классической с высокими бортиками. В печи на березовых дровах готовят «Маргариту» с веганской моцареллой, томатным соусом и базиликом (380 рублей), темпеньезе с темпе (ферментированными бобами), бальзамическим кремом и пореем (400 рублей), а также несколько видов пепперони — например, с сейтаном или с тофу и тыквой (380 рублей).

Daner Pizza Spot

Адрес: 8-я Советская улица, 4, «Третий кластер»

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