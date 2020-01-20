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В «Третьем кластере» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot

На территории «Третьего кластера» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot. Проект запустил Даниил Петухов, для которого это первый опыт в ресторанной сфере. В заведении предлагают классическую неаполитанскую, приготовленную в дровяной печи.

  • Здесь и далее фото: @danerpizza

В меню нет ничего, кроме пиццы — неаполитанской классической с высокими бортиками. В печи на березовых дровах готовят «Маргариту» с веганской моцареллой, томатным соусом и базиликом (380 рублей), темпеньезе с темпе (ферментированными бобами), бальзамическим кремом и пореем (400 рублей), а также несколько видов пепперони — например, с сейтаном или с тофу и тыквой (380 рублей).

 

  

Daner Pizza Spot
Адрес: 8-я Советская улица, 4«Третий кластер»
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Дарья Гладких,
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