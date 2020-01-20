На территории «Третьего кластера» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot. Проект запустил Даниил Петухов, для которого это первый опыт в ресторанной сфере. В заведении предлагают классическую неаполитанскую, приготовленную в дровяной печи.
В «Третьем кластере» открылась веганская пиццерия Daner Pizza Spot
В меню нет ничего, кроме пиццы — неаполитанской классической с высокими бортиками. В печи на березовых дровах готовят «Маргариту» с веганской моцареллой, томатным соусом и базиликом (380 рублей), темпеньезе с темпе (ферментированными бобами), бальзамическим кремом и пореем (400 рублей), а также несколько видов пепперони — например, с сейтаном или с тофу и тыквой (380 рублей).
|
|
Daner Pizza Spot
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.