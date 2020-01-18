На Гороховой улице на месте Rav pasta bar открылся ресторан «Мука и вода». В меню как классические варианты пасты, так и авторские позиции — каппеллаччи с муссом из лосося, шоколадные тортеллони с муссом из рикотты и фарфалле с брокколи.
На Гороховой открылся ресторан «Мука и вода» с пастой ручной работы
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@mykaivoda
Шефом нового заведения стал Константин Никонов. Он разработал меню из девяти позиций пасты ручной работы — среди них спагетти аль помидоро (250 рублей), каппеллаччи с муссом из лосося (500 рублей), фарфалле с копченым лососем и брокколи (450 рублей), феттучине 4 сыра с рублеными фисташками (490 рублей), шоколадные тортеллони с муссом из рикотты и апельсина (350 рублей) и лазанья болоньезе (450 рублей).
Также в меню представлены пять видов закусок и пивные позиции в бутылках — в ближайшее время создатели обещают добавить коктейльную и винную карты. Интерьер нового ресторана «Мука и вода» подсвечен неоновыми лампами, а в центре зала установлен «коммунальный» стол. Также планируют «приоткрыть» для посетителей зону кухни.
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«Мука и вода»
Адрес: Гороховая улица, 44
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