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Команда «Бюро» откроет на «Ленполиграфмаше» пиццерию в неаполитанском стиле

Создатели сети бургерных «Бюро» Артем Хватов, Петр Лобанов и Евгений Иогансен, а также примкнувший к ним Юрий Кравцов откроют пиццерию в неаполитанском стиле «Мастер и Маргарита». Заведение будет расположено в кластере «Ленполиграфмаш».

В меню «Мастера и Маргариты» (название обусловлено расположением — пиццерия открывается в бывшем производственном цехе) – аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, а также классические итальянские блюда: закуски, салаты и паста. За  кухню отвечает шеф-повар Юрий Павловский, успевший поработать в петербургской «Пицце 22 сантиметра» и поучаствовать в создании московской «Пиццаменто». 

Заведение будет рассчитано на 70 посадочных мест, за оформление отвечает Андрей Перепечко, создавший интерьеры Jack&Chan и Co-op Garage. Как рассказал «Собака.ru»  Петр Лобанов, в «Мастере и Маргарите» постараются сохранить советскую заводскую плитку, несущие балки и потолок, который остался со времени промышленного использования помещения. 

Открытие запланировано на конец февраля-начало марта. 

 
«Мастер и Маргарита»
Адрес: Аптекарский проспект, 2

 


                        
 

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Дарья Гладких,
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