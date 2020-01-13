Команда «Бюро» откроет на «Ленполиграфмаше» пиццерию в неаполитанском стиле

В меню «Мастера и Маргариты» (название обусловлено расположением — пиццерия открывается в бывшем производственном цехе) – аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, а также классические итальянские блюда: закуски, салаты и паста. За кухню отвечает шеф-повар Юрий Павловский, успевший поработать в петербургской «Пицце 22 сантиметра» и поучаствовать в создании московской «Пиццаменто».

Заведение будет рассчитано на 70 посадочных мест, за оформление отвечает Андрей Перепечко, создавший интерьеры Jack&Chan и Co-op Garage. Как рассказал «Собака.ru» Петр Лобанов, в «Мастере и Маргарите» постараются сохранить советскую заводскую плитку, несущие балки и потолок, который остался со времени промышленного использования помещения.

Открытие запланировано на конец февраля-начало марта.