«Фильтр»: как спешелти-кофейня из Кудрово захватывает Петербург

Составляющих успеха три. Во-первых, на скандинавский манер сдержанный, но по-японски душевный интерьер от дизайнера Аси Барановой, оформлявшей московский бар Nude и славно умеющей совмещать брутальные элементы (вроде терраццо на полу и промышленной белой плитки) с настраивающими на умиротворенный лад деталями — композициями из сухоцветов на столах и деревянными панелями. Во-вторых — классные завтраки с самодельными сэндвичами, тостами, кашами и гранолой, а еще хорошими десертами от команды дружественной кондитерской Crumbs (собственную линейку выпечки тоже со временем запустят). И главное — серьезный, но лишенный снобизма подход к кофе, который поставляет команда обжарщиков Coffee Owl. Фирменный фильтр здесь в самом деле замечательный: ароматный, с мягкой кислотностью и едва заметной горчинкой.