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«Фильтр»: как спешелти-кофейня из Кудрово захватывает Петербург

Сеть кофеен «Фильтр» стремительно расширяется. Осенью четвертое по счету заведение отрылось на улице Маяковского. «Собака.ru» рассказывает, как устроен проект.

 

  • Артур Берсиров

  • Интерьер кофейни на Маяковского

  • Интерьер кофейни на Маяковского

Выполнение амбициозной задачи — обеспечить нарядной спешалти-кофейней все районы Петербурга — владелец ресторана Sight и московского винного бара Nude Артур Берсиров и его брат Анзор начали с Кудрово, определенно не самого гастрономически развитого уголка Петербурга. И за два года превратили проект в небольшую сеть: уже охвачен Московский проспект, Петроградская сторона, а вот теперь и центр. Пока все идет по плану: в кофейнях по вечерам аншлаг, на очереди еще одна точка — на Васильевском острове, выпуск линейки мерча и фирменного бленда кофе.

  • Интерьер кофейни на Маяковского

  • Тост с ветчиной и сыром, гранола, фильтр-кофе, ореховая тарталетка

Составляющих успеха три. Во-первых, на скандинавский манер сдержанный, но по-японски душевный интерьер от дизайнера Аси Барановой, оформлявшей московский бар Nude и славно умеющей совмещать брутальные элементы (вроде терраццо на полу и промышленной белой плитки) с настраивающими на умиротворенный лад деталями — композициями из сухоцветов на столах и деревянными панелями. Во-вторых — классные завтраки с самодельными сэндвичами, тостами, кашами и гранолой, а еще хорошими десертами от команды дружественной кондитерской Crumbs (собственную линейку выпечки тоже со временем запустят). И главное — серьезный, но лишенный снобизма подход к кофе, который поставляет команда обжарщиков Coffee Owl. Фирменный фильтр здесь в самом деле замечательный: ароматный, с мягкой кислотностью и едва заметной горчинкой.

В скором времени команда «Фильтра» планирует выпустить мерч. Причем посвящен он будет петербургским районам, где работают кофейни: так каждое заведение получит собственную уникальную айдентику. 

Фотографии: Виктор Юльев

 

  

«Фильтр»
Адрес: ул. Маяковского 16, Московский пр., 51, Аптекарский пр., 18, Ленинградская ул., 9/8
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Саша Иорданов,
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