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Команда бара Gypsies & Jews откроет Branch Garage неподалеку от Лиговского проспекта

Команда бара Gypsies & Jews – Александр Болтян, Борис Кислюк и Иван Ткаченко – объявили о запуске нового заведения.  Уже в конце весны на улице Печатника Григорьева рядом с клубом «Грибоедов» они  откроют бар Branch Garage – на этот раз с полноценным меню и коктейлями. 

  • Борис Кисилюк, Иван Ткаченко, Александр Болтян

Как рассказали «Собака.ru» создатели бара, тематика нового проекта вдохновлена кочевым образом жизни, дорожной романтикой, путешествиями и бунтарством. В отличии от Gypsies & Jews, здесь расширят барную карту — добавят коктейли, новые сорта крепкого алкоголя и пива, а вин. Меню от шеф-повара Дмитрия Конникова будет построено на блюдах мексиканской и американской кухонь, завтраках и обедах.

Интерьер нового места команда создает самостоятельно. В Branch Garage будет два зала — классический гараж-бар и закусочная «в стиле кафе для дальнобойщиков». В теплое время года во дворе бара откроется терраса, где разместится зона барбекю, а также паркинг — для байков, скутеров и велосипедов. 

Открытие бара запланировано на конец мая. 

 
Branch Garage
Адрес: Печатника Григорьева, 12

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Дарья Гладких,
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