Команда бара Gypsies & Jews откроет Branch Garage неподалеку от Лиговского проспекта

Как рассказали «Собака.ru» создатели бара, тематика нового проекта вдохновлена кочевым образом жизни, дорожной романтикой, путешествиями и бунтарством. В отличии от Gypsies & Jews, здесь расширят барную карту — добавят коктейли, новые сорта крепкого алкоголя и пива, а вин. Меню от шеф-повара Дмитрия Конникова будет построено на блюдах мексиканской и американской кухонь, завтраках и обедах.

Интерьер нового места команда создает самостоятельно. В Branch Garage будет два зала — классический гараж-бар и закусочная «в стиле кафе для дальнобойщиков». В теплое время года во дворе бара откроется терраса, где разместится зона барбекю, а также паркинг — для байков, скутеров и велосипедов.

Открытие бара запланировано на конец мая.



Branch Garage

Адрес: Печатника Григорьева, 12 Узнать подробнее



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