За 6 лет существования ресторанной группы Дмитрия Блинова и Рената Маликова такое происходит впервые: двое штатных сотрудников холдинга открыли собственный проект – корнер Soft Shell Crab на Василеостровском рынке, специализирующийся на мягкопанцирном крабе и севиче. Знакомьтесь, новая генерация Duo – шеф-повар Евгений Югай и управляющий Иван Куликов!
Выходцы из DuoBand открыли киоск с мягкопанцирным крабом на Василеостровском рынке
За качество можно не беспокоиться. Югай и Куликов – полноценные носители гена Duo. С Дмитрием Блиновым они познакомились еще во времена совместной работы в ресторане Freeman's, а позднее первыми были приглашены на подмогу в только открывшийся Duo. За несколько лет Иван прошел путь от официанта до управляющего и координатора специальных проектов (например, он занимается ведением экологической программы по сокращению отходов). Евгений – начинавший линейным поваром в Duo, уже более года возглавляет кухню Duo.Asia.
Киоск на рынке они сделали по всем канонам флагманских проектов: полностью открытая, отделенная от обеденного зала лишь стеклянной стеной, кухня, категоричный отказ от одноразовой посуды, строгий тайминг подачи блюд (заказ отдают максимум за 5 минут) и известная гибкость в работе с гостями. Из ноу-хау – политка «No cash»: на кассе принимают только карты, чтобы дополнительно сэкономить время.
Во-первых, идем сюда за севиче, которое, известно, сильная сторона DuoBand. В этот раз его предлагают сразу шести видов: из лосося с авокадо, кальмара с манго, тунца, желтохвоста, гребешка и даже из томатов. Во-вторых, за темпурой – японской хрустящей понировкой – в которой здесь жарят осьминогов, креветок, кальмаров, а также ни чем не уступающим морепродуктам брокколи и цукини.
Но главная роль отдана мягкопанцирному крабу – редко встречающемуся в российских ресторанах некрупному тепловодному крабу, которого зажаривают в панировке и едят целиком, вместе с тонким хрустящим панцирем. В Петербурге такого краба с открытия готовят в Duo.Asia, а больше нигде – потому заказывать его стоит хотя бы ради нового опыта. Вариантов несколько. Хотите чего-то легкого – берите микс салат с зеленым соусом из петрушки и фермерской сметаной. Более сытной будет версия гавайского поке с крабом. Но наш выбор – это местный хот-дог с булочками-бриошь, сливочным сыром, маринованными огурцами, крабом и спайси-соусом – гарантированный хит.
Фото: Виктор Юльев
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