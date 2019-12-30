Выходцы из DuoBand открыли киоск с мягкопанцирным крабом на Василеостровском рынке

За качество можно не беспокоиться. Югай и Куликов – полноценные носители гена Duo. С Дмитрием Блиновым они познакомились еще во времена совместной работы в ресторане Freeman's, а позднее первыми были приглашены на подмогу в только открывшийся Duo. За несколько лет Иван прошел путь от официанта до управляющего и координатора специальных проектов (например, он занимается ведением экологической программы по сокращению отходов). Евгений – начинавший линейным поваром в Duo, уже более года возглавляет кухню Duo.Asia.

Киоск на рынке они сделали по всем канонам флагманских проектов: полностью открытая, отделенная от обеденного зала лишь стеклянной стеной, кухня, категоричный отказ от одноразовой посуды, строгий тайминг подачи блюд (заказ отдают максимум за 5 минут) и известная гибкость в работе с гостями. Из ноу-хау – политка «No cash»: на кассе принимают только карты, чтобы дополнительно сэкономить время.