СМИ: московский фуд-холл «Депо» откроется в «Варшавском экспрессе»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в Петербурге фуд-холл «Депо» займет часть площадей торгового центра «Варшавский экспресс» на набережной Обводного канала. Под фуд-холл отведут 15-18 тысяч квадратных метров на первых двух этажах ТЦ, сохранив тем самым развлекательные и спортивные функции «Варшавского экспресса».

Первый фуд-холл «Депо» открылся весной 2019 года в пространстве бывшего троллейбусного парка на Миусской улице в районе Белорусского вокзала. По оценкам экспертов, «Депо» в Петербурге может рассчитывать на размещение до 100 различных концепций общепита. «Если современный москвич готов доплачивать за новизну, бренд и сервис, то нижняя граница чека в размере 500 рублей у жителя Санкт-Петербурга может вызвать негодование. Средний чек в обычном фуд-корте в городе — 300 рублей, и переплачивать здесь не готовы», — считают другие аналитики рынка.

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.