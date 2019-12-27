На бывшем заводе Степана Разина открылся Solaris lab

Главное достоинство нового места – панорамный (360 градусов!) вид на городские крыши, Исаакиевский и Троицкий соборы, Адмиралтейские верфи и Финский залив, а также собственная смотровая площадка на крыше исторической солодовни.

Внутренним оформлением кофейни команда занималась самостоятельно. На первых порах ограничились расчисткой кирпичных стен, укреплением пола, расширением оконных проемов. В дальнейшем в одном из соседних помещений планируется создать концертную площадку, а также обустроить крытую летнюю террасу на крыше.