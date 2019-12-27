На территории бывшего завода Степана Разина открылся Solaris lab – это реинкарнация кофейни долгое время работавшей в футуристическом куполе в переулке Пирогова. Как рассказал «Собака.ru» создатель и идеолог проекта Герман Данилов, новый Solaris lab совместит в себе функции культурного пространства с отдельной концертной площадкой и видового кафе.
На бывшем заводе Степана Разина открылся Solaris lab
Главное достоинство нового места – панорамный (360 градусов!) вид на городские крыши, Исаакиевский и Троицкий соборы, Адмиралтейские верфи и Финский залив, а также собственная смотровая площадка на крыше исторической солодовни.
Внутренним оформлением кофейни команда занималась самостоятельно. На первых порах ограничились расчисткой кирпичных стен, укреплением пола, расширением оконных проемов. В дальнейшем в одном из соседних помещений планируется создать концертную площадку, а также обустроить крытую летнюю террасу на крыше.
В меню пока лишь горячие безалкогольные напитки и простые десерты. Подают кофейную классику на основе эспрессо (100-200 рублей), а также редкие сорта чая (100-350 рублей). В качестве закуски предлагают домашний чизкейк с черной смородиной, сыроедческие конфеты и печенье. Ближе к лету в заведении запустят кухню и сделают полноценное меню с сытными закусками.
|
|
Solaris lab
Адрес: Курляндская ул., 49
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.