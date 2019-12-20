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На Итальянской открывается рождественский ресторан от команды «Счастья»

На Итальянской улице, во дворе «Пассажа», где раньше располагались проекты «Бездельники» и Beatnik открывает рождественский поп-ап-ресторан «Счастье». В меню – деликатесы из шаркутерии, десерты и французские вина. В течение всего дня здесь будут подавать бранчи.

На закуску предлагают фермерскую буррату с хурмой, базиликовым маслом и чипсами фруктового хлеба (550 рублей), ленивую тортилью с моцареллой, печеной грушей, кедровыми орехами и муссом и сыра горгонзола (420 рублей), свекольно-тыквенный суп с пряными баклажанами и семенами (320 рублей), домашние пшеничные тальятелле с подкопченной куриной грудкой и вялеными томатами (520 рублей) и равиоли из трех видов сыра в соусе наполи (440 рублей).

Десертное меню также тематическое. Здесь можно найти «Рождественский венок» — шоколадный кекс, пропитанный кремом чизкейк с инжиром, клюквой и пряностями (360 рублей), «Мишку в снегу» — профитроли, заполненные сливочным кремом с соком юдзу, пралине на хрустящей шоколадной тарелке (290 рублей), а также черемуховое эскимо (290 рублей).

Отличием поп-ап проекта на Итальянской станут бранчи, которые будут подавать весь день. В меню бранчей – омлет с морепродуктами под хрустящей тортильей, битый авокадо на срезе домашнего бейгла, яйца «Арлингтон» с лососем слабой соли и хаш-браун с домашними колбасками.

Интерьер «Счастья» оформлен с использованием натуральных природных материалов — дуба и мрамора, а также латуни. Внутри – расположена библиотека с книгами о театральном искусстве и биографиями известных артистов. 

 

Открытие ресторана запланировано на 22 декабря.

 
Рождественский ресторан «Счастье»
Адрес: Итальянская улица, 17

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Дарья Гладких,
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