Концепция места будет похожа на прежние заведения команды, акцент будет сделан на простом алкоголе и недорогих закусках. В меню – разнообразные бутерброды — от кильки и малосольной селедки до вареной колбасы и вяленых томатов (150-180 рублей), запеченный картофель с форшмаком, тушеной говядиной или печенью трески (150 рублей), пельмени с бараниной или тыквой (250-300 рублей), салаты оливье и селедка под шубой (150 рублей) и два вида супа — томатный пряный и куриный бульон (150 рублей). Также в меню будут домашние пироги — с капустой, курицей или вишней (100-130 рублей).

Помимо фирменных домашних настоек (150 рублей) в барной карте – белые, красные, розовые и игристые вина, портвейны, ликеры, дистилляты (200 рублей) и крепкие напитки. Также можно взять чай в чайнике (150 рублей), фильтр кофе (60 рублей) и домашний малиновый морс (100 рублей).