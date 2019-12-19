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Команда «Залива» и «Косули» открывает новый бар «Тихий ход» на Большой Морской

Создатели «Рюмочной в Бутылке», бара «Залив» и закусочной «Косуля» Анна Хмельницкая, Михаил Шубин и Михаил Феничев открывают новое заведение на Большой Морской улице. Бар «Тихий ход» назван по навигационному знаку плавучего дока Адмиралтейских верфей и будет оформлен в портовой стилистике. 

  • Михаил Феничев и Анна Хмельницкая

Концепция места будет похожа на прежние заведения команды, акцент будет сделан на простом алкоголе и недорогих закусках. В меню – разнообразные бутерброды — от кильки и малосольной селедки до вареной колбасы и вяленых томатов (150-180 рублей), запеченный картофель с форшмаком, тушеной говядиной или печенью трески (150 рублей), пельмени с бараниной или тыквой (250-300 рублей), салаты оливье и селедка под шубой (150 рублей) и два вида супа — томатный пряный и куриный бульон (150 рублей). Также в меню будут домашние пироги — с капустой, курицей или вишней (100-130 рублей). 

Помимо фирменных домашних настоек (150 рублей) в барной карте  – белые, красные, розовые и игристые вина, портвейны, ликеры, дистилляты (200 рублей) и крепкие напитки. Также можно взять чай в чайнике (150 рублей), фильтр кофе (60 рублей) и домашний малиновый морс (100 рублей).

  • Вид на плавучий док Адмиралтейских верфей

За оформление бара отвечала дизайнер Анна Дельгядо. В интерьере использованы делали морских контейнеров, ламп, есть даже своя ватерлиния. Гордость интерьера – хрестоматийный вид на плавучий док Адмиралтейских верфей, который на одну из стен перенес петербургский художник и фотограф Дмитрий Провоторов.

Официальное открытие бара состоится 28 декабря на Большой Морской улице, 13. 

 

«Тихий ход»
Адрес: Б. Морская ул., 13 
 

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Дарья Гладких,
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