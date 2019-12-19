В Петербурге появится первый азиатский маркет еды «Гондза и Бондза»

Азиатский маркет расположится в фудхолле развлекательно-торгового пространства Leo Mall на Планерной улице, 59. На площади 1700 квадратных метров разместят 10 азиатских гастропроектов, в которых будет представлена кухня Ближнего и Дальнего Востока, Японии, Вьетнама, Индии, Китая, Таиланда, Кореи, Бали и Средней Азии. На территории фудхолла планируется проведение тематических мероприятий — от фестивалей азиатской культуры до косплея, а также организация еженедельного маркета выходного дня.

Идея проекта принадлежит компании «Агора. Гастроурбанистика». В 2013 году старший партнер Артем Балаев создал большой летний фестиваль «О, да! Еда!», а в 2018-ом компания запустила проект по поддержке и развитию молодых талантов ресторанной индустрии.

Открытие азиатского маркета еды «Гондза и Бондза» запланировано на апрель 2020 года.

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