На Загородном проспекте открывается вторая раменная Chou Do от создателей «Буше» и бренд-шефа Кадзу Кадзима (Ikigai). Первое отделение новой сети летом заработало на фудкорте ТЦ «Сити Молл», во втором концепцию расширили: здесь будут подавать не только закуски и суп, но и спешалти-кофе, натуральные вина, а также редкие саке.
На Загородном проспекте открывается флагманская раменная Chou Do
Основой меню флагманского Chou Do станут различные вариации гедза — японских жареных пельменей. Пополнился и раздел с раменами — так, новую абура соба подают с ростбифом из мраморной говядины, замаринованной при 57 градусах в сувиде и приправленной сырым желтком.
Также в меню добавили сеты мини-закусок, традиционного сопровождения обеда или ужина в Японии. Например, можно выбрать дайкон с беконом, салат с перемолотыми соевыми бобами, маринованный в мисо-пасте сыр, овощные стики, битые огурцы, овощи с грибами с мисо или грибы шимиджи с сельдереем.
С января в раменной начнут разливать вина, а также саке.
Официальное открытие Chou Do на Загородном проспекте состоится 24 декабря.
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Chou Do
Адрес: Загородный проспект, 2
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