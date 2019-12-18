Основой меню флагманского Chou Do станут различные вариации гедза — японских жареных пельменей. Пополнился и раздел с раменами — так, новую абура соба подают с ростбифом из мраморной говядины, замаринованной при 57 градусах в сувиде и приправленной сырым желтком.

Также в меню добавили сеты мини-закусок, традиционного сопровождения обеда или ужина в Японии. Например, можно выбрать дайкон с беконом, салат с перемолотыми соевыми бобами, маринованный в мисо-пасте сыр, овощные стики, битые огурцы, овощи с грибами с мисо или грибы шимиджи с сельдереем.