В меню – как кофейная классика, от эспрессо до флэт-уайта, так и напитки, приготовленные альтернативными методами, – например, с помощью иммерсионной воронки и пуровера. Также здесь можно найти чай и матчу от петербургского проекта Oh! My Tea, круассаны и десерты. Стоимость напитков составляет от 90 до 230 рублей.



8line coffee

Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 25, общественное пространство «Линии» Узнать подробнее



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