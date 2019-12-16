В общественном пространстве «Линии» на 8-ой линии Васильевского острова в техническом режиме открылась спешелти-кофейня 8line coffee. Заведение запустил Вячеслав Юльев, для которого проект стал первым в ресторанной сфере.
В пространстве «Линии» на Васильевском острове открылась кофейня 8line coffee
В меню – как кофейная классика, от эспрессо до флэт-уайта, так и напитки, приготовленные альтернативными методами, – например, с помощью иммерсионной воронки и пуровера. Также здесь можно найти чай и матчу от петербургского проекта Oh! My Tea, круассаны и десерты. Стоимость напитков составляет от 90 до 230 рублей.
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8line coffee
Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 25, общественное пространство «Линии»
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