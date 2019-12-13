На Обводном канале открылся винный бар Cork Dork

За интерьер отвечала петербургский дизайнер Арина Волкова. «Захотелось, чтобы как в Лондоне и Нью Йорке, да и в Москве уже, была возможность в ланч-тайм выпить бокальчик вина», — поделилась с «Собака.ru» управляющая заведения Дарья Крапивская.



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