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На Обводном канале открылся винный бар Cork Dork

В пространстве «Обводный двор» на набережной Обводного канала заработал винный бар Cork Dork. Идея открыть заведение принадлежит холдингу Krias Group, главный идеолог проекта –  Ринат Искаков.

  • Здесь и далее фото: @arixavol

В винной карте – демократичные марки Нового и Старого света (от 270 до 450 рублей за бокал и от 1600 до 3900 — за бутылку). На закуску предлагают оливки (180 рублей), артишоки (200 рублей), буратту (160 рублей), пармезан (230 рублей) и камамбер на компанию (650 рублей), а также хамон (300 рублей). Есть и десерты — веганский брауни (180 рублей) или эклеры с различными начинками (150 рублей). 

За интерьер отвечала петербургский дизайнер Арина Волкова. «Захотелось, чтобы как в Лондоне и Нью Йорке, да и в Москве уже, была возможность в ланч-тайм выпить бокальчик вина», — поделилась с «Собака.ru» управляющая заведения Дарья Крапивская.

 
Cork Dork
Адрес: набережная Обводного канала, 199/201, литера Ж, деловое пространство «Обводный двор»

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Дарья Гладких,
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