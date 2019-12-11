На Белинского открывается японская закусочная Snetki bar & izikaya

В меню – суши, запеченные и жареные — с дорадо и сахалинским гребешком (160 рублей), тигровой креветкой и шотландским лососем (120 рублей), тунцом блюфин и острым мисо-соусом (490 рублей), а также с муссом из авокадо с трюфелем (290 рублей). Также подают пикантные супы (90-290 рублей), сашими и острые суши New Style от шефа, а на горячее – удон с курицей (290 рублей), курицу тонкацу (390 рублей) и вафу-стейк (690 рублей).

По пятницам в Snetki bar & izikaya играют лайв-сеты от приглашенных диджеев.



Snetki bar & izikaya

Адрес: улица Белинского, 5 Узнать подробнее



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