На Фурштатской открылся Hangar bar с американским и европейским крафтом

За кухню Hangar bar отвечает шеф-повар Илья Савченко. В меню можно найти сырный чаудер (250 рублей), BBQ бургеры (450 рублей), Mac & Cheese (350 рублей), ребра и крылья. Вегетарианцам предложат фалафель, кесадильи и грибами и сыром, а также классические закуски к пиву без мяса.

В ближайших планах Савченко — добавить в меню филадельфийские чизстейки с хрустящим хлебом, сочным мясом, овощами на гриле и сыром. «В моих планах для бара — очень большие бургеры, много стейков и, конечно, брискет. Кроме того, гонконгские вафли с разными начинками и чуррос — все это можно будет брать с собой на прогулку в Таврический сад, рядом с которым мы уютно расположились», — говорит он.