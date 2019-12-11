На Фурштатской улице открылся новый Hangar bar от владельца Blackbird Артема Гусева. Новое заведение акцентирует внимание на американском и европейском крафте. Отдельные сорта разливают касковым способом (без использования углекислого газа) — для Петербурга это редкость.
На Фурштатской открылся Hangar bar с американским и европейским крафтом
За кухню Hangar bar отвечает шеф-повар Илья Савченко. В меню можно найти сырный чаудер (250 рублей), BBQ бургеры (450 рублей), Mac & Cheese (350 рублей), ребра и крылья. Вегетарианцам предложат фалафель, кесадильи и грибами и сыром, а также классические закуски к пиву без мяса.
В ближайших планах Савченко — добавить в меню филадельфийские чизстейки с хрустящим хлебом, сочным мясом, овощами на гриле и сыром. «В моих планах для бара — очень большие бургеры, много стейков и, конечно, брискет. Кроме того, гонконгские вафли с разными начинками и чуррос — все это можно будет брать с собой на прогулку в Таврический сад, рядом с которым мы уютно расположились», — говорит он.
Интерьер Hangar bar выдержан в американском стиле. В заведении длинная барная стойка, приглушенное освещение, деревянный короб для драфта и столики — как для больших компаний, так и для двоих. Как рассказывает Артем Гусев, его цель — создать заведение миксованного формата, в меню которого можно найти как крафтовое пиво, так и позиции из коктейльной карты. Последняя появится в ближайшее время.
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Hangar bar
Адрес: Фурштатская улица, 37.
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