«Такты»: команда заслуженных барных деятелей возрождает жанр диско-бара с танцами

Еда и напитки

Главный петербургский мясник, шеф-повар Рома Редман, неожиданно сделал паназиатское меню с суши-роллами (есть даже веганский вариант!), мисо-супом, лапшой удон и пельменями гедза. Выбор небольшой, чуть больше десяти позиций, но учитывает интересы всех: и тех, кто хочет поужинать перед вечерним бархоппингом, и тех, кто решил перекусить посреди ночи, и, главное – тех, кто придет в бар на следующий день после вечеринки. Собственно, для того, чтобы накормить страждущих идеальными похмельными бранчами заведение открывается в 14:00 по субботам и воскресеньям. Предложение это, к слову, определенно стоит взять на заметку: например, большая порция супа кимчи с говядиной, грибами и капустой пак-чой и сет азиатских закусок стоит 400 рублей.

Коктейльной картой занимался другой совладелец «Тактов» Владимир Николаев – бартендер, экоактивист и номинант ресторанной премии «Собака.ru», курирующий программу по системному сокращению и переработке отходов в общепите. Коктейли – ностальгические, свежие, а местами дикие – основаны на фруктовых, ягодных и даже овощных вкусах: точно берем Electro Clash c рукколой и ананасом, Pinky Panky с ревенем, виноградом и красным апельсином, близкий русскому духу South Side на грушевой водке с мятой и морошкой, а также обязательно – разноцветные шот-сеты Skittless на компанию!