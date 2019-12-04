Совладельцы «Цветочков» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев и Иван Ляшук совместно с шеф-поваром Романом Редманом и человеком-оркестром Иваном Гринько взялись реанимировать казалось окончательно маргинализованный жанр диско-бара. Притом с прицелом на 25-30-летних! Рассказываем, какими получились их «Такты».
«Такты»: команда заслуженных барных деятелей возрождает жанр диско-бара с танцами
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Иван Гринько, Владимир Николаев, Роман Редман, Иван Ляшук и Петр Долгих
Интерьер
Бару досталось просторное помещение с эффектными готическими сводами во дворе бывшего «Третьего кластера» на 8-ой Советской (когда-то на этом месте располагались кафе Humboldt и бар Prosto vino). Дизайном «Тактов» занималась Майя Губайдуллина, до этого оформлявшая «Цветочки» на улице Некрасова. Некоторую преемственность проектов разглядеть не трудно. Стиль, в котором оформлен бар, можно назвать комфортным минимализмом: натуральные материалы, функциональная мебель, выкрашенные в приглушенный оливковый кирпичные стены, неоновая подсветка и футуристичные люстры, напоминающие диско-шары. Первый, более просторный зал с барной стойкой и диджейской рубкой задуман как пространство для танцев и вечеринок, во втором –компактном и более светлом – установили несколько столов и обустроили открытую кухню: в 2019 году полноценная (и нескучная!) еда стала обязательным атрибутом даже танцевальных баров.
Еда и напитки
Главный петербургский мясник, шеф-повар Рома Редман, неожиданно сделал паназиатское меню с суши-роллами (есть даже веганский вариант!), мисо-супом, лапшой удон и пельменями гедза. Выбор небольшой, чуть больше десяти позиций, но учитывает интересы всех: и тех, кто хочет поужинать перед вечерним бархоппингом, и тех, кто решил перекусить посреди ночи, и, главное – тех, кто придет в бар на следующий день после вечеринки. Собственно, для того, чтобы накормить страждущих идеальными похмельными бранчами заведение открывается в 14:00 по субботам и воскресеньям. Предложение это, к слову, определенно стоит взять на заметку: например, большая порция супа кимчи с говядиной, грибами и капустой пак-чой и сет азиатских закусок стоит 400 рублей.
Коктейльной картой занимался другой совладелец «Тактов» Владимир Николаев – бартендер, экоактивист и номинант ресторанной премии «Собака.ru», курирующий программу по системному сокращению и переработке отходов в общепите. Коктейли – ностальгические, свежие, а местами дикие – основаны на фруктовых, ягодных и даже овощных вкусах: точно берем Electro Clash c рукколой и ананасом, Pinky Panky с ревенем, виноградом и красным апельсином, близкий русскому духу South Side на грушевой водке с мятой и морошкой, а также обязательно – разноцветные шот-сеты Skittless на компанию!
Танцы
Те, кто ностальгирует по танцам на барной стойке в Achtung Baby и еще помнит RnB-вторники в «Грибоедове» останутся довольны: вечеринки разной степени интенсивности в «Тактах» проводят почти ежедневно. В будни формат преимущественно экспериментально-расслабленный, вроде #айфондиджейс, когда друзья бара ставят треки прямо со смартфона, а вот с пятницы по субботу ивенты под хештегом #жесть курирует лично Иван Гринько. Пока выходит максимально непредсказуемо: ретро-диско и бодрое техно, сменяют лайвы молодых и заслуженных музыкантов. В «Тактах» уже выступили Тося Чайкина, Андрей Панин, а в ближайшую субботу свой сет здесь отыграет Саша Паника.
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«Такты»
Адрес: 8-я Советская ул., 4
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