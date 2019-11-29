В Пушкине открылся новый азиатский гастробар Tamashi

Точкой притяжения стал открытый суши-бар на пять-шесть персон. Здесь можно наблюдать, как крутят роллы, запекают суши или нарезают сашими. В Tamashi готовят около 30 видов этого блюда – от классических до авторских. Акцент сделан на японской кухне, но есть и паназиатские позиции, например, Том Ям с морепродуктами и рыбный суп с лемонграссом. Фавориты в меню - крабовый салат с сальсой из манго и кремом авокадо, рамен с говяжьей грудинкой и филе сибаса с соусом из вонголе. В барной карте – японское саке, джин, кальвадос, виски, херес, а также модные органические и биодинамические вина.