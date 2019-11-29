Название небольшого кафе Tamashiв переводе с японского означает «душа». В теплом и уютном интерьере преобладают спокойные тона. Светлый бетон с легкой фактурой, натуральные оттенки дуба и сосны контрастируют с черным металлом. На входе – авангардные картины с изображением суши и роллов – главных героев авторского меню. Стены заведения расписаны вручную. Среди мотивов, подчеркивающих специфику бара – цветы сакуры, карпы кои и гейши. Пространство зонировано с помощью полок для напитков – в зале есть места и для уединения, и для общения с друзьями.
В Пушкине открылся новый азиатский гастробар Tamashi
Точкой притяжения стал открытый суши-бар на пять-шесть персон. Здесь можно наблюдать, как крутят роллы, запекают суши или нарезают сашими. В Tamashi готовят около 30 видов этого блюда – от классических до авторских. Акцент сделан на японской кухне, но есть и паназиатские позиции, например, Том Ям с морепродуктами и рыбный суп с лемонграссом. Фавориты в меню - крабовый салат с сальсой из манго и кремом авокадо, рамен с говяжьей грудинкой и филе сибаса с соусом из вонголе. В барной карте – японское саке, джин, кальвадос, виски, херес, а также модные органические и биодинамические вина.
Гастробар Tamashi, Пушкин, Широкая ул., 1А, тел. 8 (911) 926-2520
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.